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اقتصاد

منصور بن محمد يزور «سوق السفر العربي»

منصور بن محمد خلال جولته بالمعرض (وام)
1 مايو 2025 01:10

دبي (وام)

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زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس معرض سوق السفر العربي 2025، الذي تختتم أعماله اليوم. 
وتوقف سموه، خلال الزيارة، عند أبرز المنصات المشاركة سواء المحلية، منها أو العالمية، وتفقد عدداً من الأجنحة الدولية التي ضمت الهيئات الوطنية والدولية. 
وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على الاطلاع على أحدث الحلول المقدمة من شركات الطيران الرائدة المشاركة في الحدث. كذلك، زار سموه جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. 
وشملت توقفات سموه في المعرض جناح إمارة أبوظبي، وجناح إمارة الشارقة، حيث أعرب سموه عن تقديره لما تعكسه المشاركة الوطنية في سوق السفر العربي من تطور ونمو مستمر. 
رافق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

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