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اقتصاد

مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة «WPP» العالمية

مكتوم بن محمد خلال اللقاء مع مارك رييد (وام)
1 مايو 2025 01:10

دبي (وام)

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموه، أمس، مارك رييد، الرئيس التنفيذي لمجموعة WPP العالمية، الرائدة في مجال الاتصال والتسويق. 
واطلع سموه من الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية، والتي تضم تحت مظلتها العديد من الوكالات الكبرى، على مجمل أعمال المجموعة وتطلعاتها لمستقبل أعمالها في المنطقة، فيما تطرق اللقاء إلى الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي. 
كما تم خلال اللقاء، استعراض المدى المتقدم الذي وصلت إليه البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة في دولة الإمارات، وما يميزها من مرونة وسرعة في مواكبة المتغيرات. 
كذلك، تطرق النقاش إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والتي يشكل الاقتصاد الإبداعي أحد روافدها المهمة.
حضر اللقاء، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

مكتوم بن محمد
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