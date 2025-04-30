20.86 مليار درهم صافي أرباح 13 بنكاً خلال 3 أشهر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب) لعدد 13 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية عن الربع الأول من العام 2025، ليتجاوز 20.865 مليار درهم، فيما حققت 6 بنوك منها صافي أرباح بعد خصم الضريبة جاوز 18.28 مليار درهم لتستحوذ على نسبة 87.6% من أرباح البنوك التي أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن.

كما جاوزت الإيرادات التشغيلية لـ13 بنكاً حاجز 37.7 مليار درهم، وذلك عن فترة 3 أشهر الأولى من عام 2025.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة للبنوك عن الربع الأول من العام 2025، حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح تجاوز 6.214 مليار درهم رغم تراجع صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الأول بنسبة 7% على أساس سنوي، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 5.13 مليار درهم بنمو 23%، ثم «أبوظبي التجاري» بصافي ربح 2.446 مليار درهم (14.4%)، ثم «بنك دبي الإسلامي» بنحو 1.79 مليار درهم بنسبة نمو 8% على أساس سنوي، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 1.7 مليار درهم وبنمو (18%).

وأظهر الرصد أن «الإمارات الإسلامي»، جاء في المركز السادس بقيمة صافي ربح بعد الضريبة تتجاوز المليار درهم وبنسبة نمو 8%، وتلاه «بنك دبي التجاري» بقيمة 828 مليون درهم وبنسبة نمو 18.1% على أساس سنوي، ثم «رأس الخيمة الوطني» بصافي ربح 704 ملايين درهم (22.7%)، و«الشارقة الإسلامي» بقيمة 319 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي (24.6%)، في حين جاء «الفجيرة الوطني» في المركز العاشر محققاً صافي ربح بعد الضريبة بنحو 306 ملايين درهم (22.2%)، وحلّ «أم القيوين الوطني» في المركز الحادي عشر محققاً 185 مليون درهم بنمو (5.7%)، وتلاه «مصرف عجمان» بنحو 134 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 25.4%، وأخيراً «البنك العربي المتحد» بصافي ربح للربع الأول من العام بقيمة 101 مليون درهم وبنسبة نمو (49%) مقارنة بالربع الأول من العام 2024.

وبتحليل نتائج أعمال البنوك عن الربع الأول من العام 2025 يتضح أن زيادة صافي الربح جاء بشكل رئيس من زيادة الإيرادات التشغيلية لتلك البنوك حيث جاوزت إيرادات 13 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية حاجز 37.7 مليار درهم، وذلك عن فترة 3 أشهر، واستحوذت 10 بنوك منها على نسبة 98.5% من إجمالي الإيرادات وبقيمة إجمالية 37.15 مليار درهم.

وحقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى إيرادات تجاوز 11.9 مليار درهم بنسبة نمو 11.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 8.81 مليار درهم بنمو 11%، ثم «أبوظبي التجاري» بإيرادات 5.01 مليار درهم (9.2%)، ثم «بنك دبي الإسلامي» بنحو 3.2 مليار درهم بنسبة نمو 5% على أساس سنوي، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 2.9 مليار درهم وبنمو (14%).

وأظهر التحليل أن «الإمارات الإسلامي» جاء في المركز السادس بقيمة إيرادات تشغيلية 1.45 مليار درهم وبنسبة نمو 8%، وتلاه «بنك دبي التجاري» بقيمة 1.37 مليار درهم، ثم «رأس الخيمة الوطني» 1.3 مليار درهم وبنسبة نمو 10.7% على أساس سنوي، و«الفجيرة الوطني» بقيمة 675.5 مليون درهم في حين جاء «مصرف الشارقة الإسلامي» في المركز العاشر محققاً إيرادات بنحو 531.7 مليون درهم 5.3%، وحلّ «مصرف عجمان» في المركز الحادي عشر محققاً نحو 198.9 مليون درهم، وتلاه «أم القيوين الوطني» بإيرادات 192.5 مليون درهم بنمو 5.7%، وأخيراً «البنك العربي المتحد» بإيرادات للربع الأول من العام بقيمة 165 مليون درهم وبنسبة نمو 1% مقارنة بالربع الأول من العام 2024.