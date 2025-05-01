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الذهب يتراجع وسط قوة الدولار

الذهب يتراجع وسط قوة الدولار
1 مايو 2025 07:49

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط صعود الدولار وترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها وتطلعهم لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره هذا الأسبوع.

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انخفاض أسعار الذهب


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3265.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3273.70 دولار.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.32 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 938.85 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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