«أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»



أبوظبي (الاتحاد)

قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، بزيارة المقر الرئيس لشركة «أو إم في» في العاصمة النمساوية فيينا، لبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في».

وتتزامن هذه الزيارة مع التقدم المستمر في تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، وذلك بعد اتفاق «أدنوك» و«أو إم في» في مارس 2025 على إدماج حصتيهما في شركتَي «بروج» و«بورياليس» وتأسيس المجموعة الجديدة التي ستستحوذ بعد ذلك على «شركة نوفا للكيماويات» وتصبح رابع أكبر مُنتِج للبولي أوليفينات في العالم. وتُمثل هذه الصفقات النوعية خطوة مهمة لتنفيذ استراتيجية «أدنوك» للنمو الدولي والتوسع عالمياً في مجال البتروكيماويات.

والتقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال الزيارة مع الدكتور ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»، وقام بجولة اطّلع خلالها على المرافق المتطورة التابعة لـ«أو إم في» وتابع عرضاً تقديمياً حول كيفية استفادة الشركة من الابتكارات والتقنيات المتقدمة لخلق وتعزيز القيمة والارتقاء بمعايير الاستدامة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة ببناء وتعزيز شراكات دولية نوعية، تستمر «أدنوك» في ترسيخ شراكتها مع «أو إم في» لخلق فرص نمو جديدة بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، حيث نسعى من خلال التزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة والتميز الصناعي، إلى تحقيق قيمة أكبر لشركائنا وعملائنا، وأكدت هذه الزيارة على تقارب وجهات النظر بين «أدنوك»، و«أو إم في» وتركيزهما على ترسيخ ثقافة مؤسسية تركز على تعزيز التعاون والنمو طويل الأمد.

وأوضح معاليه أن «بروج» نجحت في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال البتروكيماويات، بفضل تميّز أدائها التشغيلي، واستمرارها في تعزيز مرونة ونمو عملياتها، كما تمكّنت من رفع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير، وتنويع محفظة أعمالها لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الكيماويات الأساسية. وتؤكد الإنجازات التي حققتها الشركة، وخاصةً في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، قوتها التشغيلية ورؤيتها الاستراتيجية.

من جانبه، قال الدكتور ألفريد ستيرن: «اجتماعي مع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر يؤكد على الزخم القوي الذي حققته شراكتنا الاستراتيجية مع «أدنوك» والممتدة لـ25 عاماً، ويمثل تأسيس مجموعة بروج الدولية إنجازاً مهماً في مسيرتنا نحو تنفيذ نقلة نوعية في «أو إم في» لتصبح شركة متكاملة تتميز بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في مجالات الكيمياويات والوقود والطاقة، وبالتعاون مع «أدنوك» وتحت إشراف الدكتور سلطان الجابر، نقوم ببناء شركة عالمية رائدة في مجال البولي أوليفينات، ستمكننا من الاستفادة من فرص النمو وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

ويمثل التأسيس المقترح لـ«مجموعة بروج الدولية» خطوةً نوعيةً مهمة تدعم استراتيجية «أدنوك» لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات. وسيسهم تأسيس الشركة الجديدة في تعزيز حضور «بروج» في الأسواق العالمية، خاصةً في أوروبا وأمريكا الشمالية، بالتزامن مع تأكيد التزام «أدنوك» بتحقيق الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. ومن المتوقع أن تحقق الشراكة مع «أو إم في» نتائج إيجابية للشركتين، وتساهم في دعم قطاع الطاقة في كل من دولة الإمارات والنمسا.

ومن المتوقع أن يسهم تأسيس «مجموعة بروج الدولية» في تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين من خلال التكامل التشغيلي والتجاري، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسريع تطبيق الابتكارات الجديدة، بالإضافة إلى تمكين تبادل التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاقها.