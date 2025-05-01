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اقتصاد

505 ملايين درهم أرباح «بيورهيلث» في الربع الأول

«أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
1 مايو 2025 16:48


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «بيورهيلث القابضة» عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، حيث سجّلت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 مليار درهم، وذلك بدعم من الأداء القوي عبر مختلف قطاعاتها.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 5% لتبلغ 1.1 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 505 ملايين درهم خلال الفترة نفسها.
وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيورهيلث»: تعكس النتائج القوية التي حققتها «بيورهيلث» في الربع الأول من عام 2025 متانة نموذجها المتكامل في تقديم الرعاية الصحية واستراتيجيتها الفعالة على المدى البعيد، وسنواصل جهودنا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية من خلال دمج التميز التشغيلي مع الابتكار، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية في المنطقة وخارجها، ومع استمرارنا في توسيع حضورنا العالمي والاستثمار في قدرات طبية مستقبلية، تتركز أولويتنا على تقديم رعاية صحية فائقة الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، وإحداث تأثير ملموس وطويل الأمد في صحة ورفاه المجتمعات.
وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: تعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 النموّ القوي الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية ضمن المجموعة، فقد جاء هذا الأداء مدفوعاً بزيادة خدمات الرعاية الصحية التي نوفرها للمرضى عبر شبكة المستشفيات محلياً وعالمياً، واستمرار الزخم القوي في قطاع التأمين نتيجة لنمو معدلات التجديد والتوسّع في أسواق جديدة. 

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