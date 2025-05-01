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اقتصاد

مساهمو «مير» يقرّون توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم

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1 مايو 2025 16:49


أبوظبي (الاتحاد)
صادقت الجمعية العمومية لمجموعة مير، على توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم، بما يعادل عائداً نقدياً بنسبة 12% على رأس المال المدفوع. ويبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 6 فلوس، وهو ما يمثل 79% من صافي أرباح عام 2024.
وعقدت مجموعة مير، الاجتماع السنوي الأول لجمعيتها العمومية، والذي تم تنظيمه افتراضياً عبر وسائل التواصل الإلكترونية، حيث صادق مساهمو المجموعة خلال الاجتماع على جميع توصيات مجلس الإدارة وبنود الاجتماع، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وواصلت المجموعة نموها على مدى عام منذ الإعلان عن اندماج عدد من الجمعيات التعاونية العريقة، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 2 مليار درهم، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA ) إلىى ما قيمته 338 مليون درهم، كما حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 171 مليون درهم، وذلك عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. ومن الجدير بالذكر أن قاعدة المساهمين في المجموعة قد بلغت 12,903 في نهاية العام 2024.
وقال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: تعكس مصادقة الجمعية العمومية على توزيع الأرباح هذا العام التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين في المجموعة، ويأتي هذا القرار استكمالاً لسجلنا الراسخ في توزيع الأرباح منذ التأسيس، مما يؤكد ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي لشركة مير وكفاءتها التشغيلية.

توزيع الأرباح
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