تعاون بين «سيدات أعمال الفجيرة» واتحاد المستثمرات العرب

القاهرة (وام)

وقّع مجلس سيدات أعمال الفجيرة، أمس، بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد المستثمرات العرب، وذلك بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف دعم المشاريع الاقتصادية والسياحية والصناعية بين الجانبين.

وقالت عائشة الجاسم، رئيسة مجلس سيدات أعمال الفجيرة، إن البروتوكول يهدف إلى تعزيز فرص التنمية المستدامة، وتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري، وفتح الأسواق أمام المنتجات والخدمات في الدول العربية والأفريقية والأوروبية.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتضمن إطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية تدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، إضافة إلى تبادل الخبرات، وتطوير استراتيجيات تسويقية مشتركة تسهم في التوسع بالأسواق العالمية.