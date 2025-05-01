«طيران الإمارات» تعزز شراكاتها مع 4 هيئات سياحية



دبي (الاتحاد)

وقعت طيران الإمارات 4 مذكرات تفاهم جديدة على هامش معرض سوق السفر العربي، مع كل من وزارة السياحة والحرف اليدوية في مدغشقر، ومجموعة «صن جروب» متعددة القطاعات ومقرها فيتنام، والمنظمة الوطنية للسياحة اليونانية، وهيئة السياحة في منطقة المضائق النرويجية «فيورد نورواي»، لدعم تدفقات السياحة الوافدة من أسواق رئيسية عبر شبكة طيران الإمارات العالمية.

وستقوم طيران الإمارات بالترويج لمدغشقر في الأسواق الرئيسية ضمن شبكتها عبر تنفيذ حملات إعلانية مشتركة، وتنشيط شبكة منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر لدفع حركة السياحة الوافدة، كما ستعمل طيران الإمارات ووزارة السياحة والحرف اليدوية على تنظيم رحلات تعريفية مشتركة إلى مدغشقر لعرض مقوماتها السياحية أمام الأسواق العالمية الرئيسية، إلى جانب دعم تطوير فرص الأعمال والتجارة عبر قدرات الشحن التي توفرها الناقلة.

ووقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع مجموعة «صن جروب» متعددة القطاعات، ومقرها في فيتنام، لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى فيتنام وزيادة أعداد المسافرين من خلال تعزيز الجهود المشتركة.وفي إطار الاتفاقية، ستنسق طيران الإمارات مع «صن جروب» لتنفيذ حملات تسويقية وترويجية مشتركة تبرز مكانة فيتنام كوجهة سياحية عالمية عبر شبكة طيران الإمارات.وتسير طيران الإمارات حالياً 14 رحلة أسبوعياً إلى هانوي وهو تشي منه بطائرات البوينج 777، كما أعلنت مؤخراً عن إضافة مدينة «دا نانغ» إلى شبكة وجهاتها في فيتنام، على أن تبدأ الخدمة في أوائل يونيو 2025.

وجددت طيران الإمارات مذكرة التفاهم مع المنظمة الوطنية للسياحة اليونانية، مؤكدة التزامها طويل الأمد بالترويج لليونان كوجهة سياحية رائدة على مدار العام عبر شبكتها العالمية.