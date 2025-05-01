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«سياحة أبوظبي» تعقد شراكات استراتيجية خلال «سوق السفر»

«سياحة أبوظبي» تعقد شراكات استراتيجية خلال «سوق السفر»
1 مايو 2025 20:37


أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجموعة من الشراكات الاستراتيجية خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025، في إطار جهودها المتواصلة لدعم نمو القطاع السياحي وتعزيز تجربة الزوّار في الأسواق الدولية الرئيسة.
وتشمل الشراكات الجديدة التعاون مع كبرى شركات السفر العالمية، ومجموعات فندقية رائدة، وشركات إدارة الوجهات، مع التركيز على استقطاب الزوّار من أوروبا والمملكة العربية السعودية والهند وغيرها من الأسواق ذات الأولوية.
وتهدف هذه المبادرات إلى إبراز تنوّع العروض السياحية التي تميّز أبوظبي، وترسيخ جاذبيتها كوجهة نابضة بالحياة تقدم تجارب متكاملة على مدار العام.
وقال عبدالله يوسف، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تمثّل الشراكات الاستراتيجية، التي تم توقيعها خلال معرض السفر العربي، خطوة مهمّة في مسيرة جهودنا لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية المستوى، ونهدف من خلال تعاونات موجهة مع أسواق رئيسة مثل أوروبا، والمملكة العربية السعودية، والهند، وأسواق أخرى، إلى تعزيز حضور أبوظبي على الساحة الدولية وترسيخ جاذبيتها كوجهة نابضة بالحياة على مدار العام، وتؤكد هذه الشراكات، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، التزامنا بنمو سياحي مستدام يواكب تطلعات الزوار من مختلف الثقافات، عبر تقديم تجارب فريدة ومصممة بعناية، تضمن استمرارية التميز، وتدعم الابتكار والمرونة في قطاع السياحة على المدى البعيد.

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