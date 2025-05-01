55 ألف زائر لسوق السفر العربي 2025

دبي (الاتحاد)

اختتم معرض سوق السفر العربي فعالياته أمس، بحضور أكثر من 55 ألف زائر متخصص في هذا القطاع من 166 دولة، بزيادة قدرها 16% عن دورة العام الماضي، وقد استقطب المعرض أكثر من 2800 شركة عارضة، 19% منها من الشرق الأوسط و81% من بقية العالم.

وتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2025، الذي تنظمه شركة آر إكس جلوبال، تحت شعار «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل»، مستكشفًا كيف سيُشكل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة، وكان هذا الشعار محورًا رئيساً طوال فعاليات المعرض، الذي استمر من 28 أبريل إلى 1 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد شهد المعرض زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي اطلع على أبرز المواضيع والابتكارات التي تتضمنها دورة هذا العام.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: فخورون باستقبال مجتمع نابض بالحياة ومتفاعل من أبرز خبراء السفر في معرض سوق السفر العربي 2025، وقد لاقى شعار هذا العام صدىً قويًا في جميع أنحاء المعرض.