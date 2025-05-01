«إكسيجر» تؤسس مقراً إقليمياً في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام شركة «إكسيجر»، الرائدة عالمياً في حلول إدارة المخاطر وسلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وستشهد هذه الشراكة، قيام «إكسينجر» بتأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي، حيث ستستثمر ملايين الدولارات في التكنولوجيا والبنية التحتية، وستعمل على توظيف أكثر من 100 خبير ومتخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأسست شركة «إكسيجر» لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة مستفيدة من تحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتقديم رؤى شاملة في مجالات إدارة المخاطر، والامتثال لسلاسل التوريد، ومكافحة غسل الأموال.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: يُجسّد توسّع شركة «إكسيجر» في دولة الإمارات تأكيداً على التزامنا الراسخ بتهيئة بيئة جاذبة ومحفّزة لشركات التكنولوجيا المبتكرة.