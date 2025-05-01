مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس «ميزوهو» العالمية تعزيز التعاون

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي أمس ماساهيرو كيهارا - الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية، اليابانية العريقة، والتي تُعدّ إحدى أكبر المجموعات المالية المتخصصة في مجال الأسواق والاستشارات المالية وحلول التمويل.

ونوّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، بالتزام دولة الإمارات بتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتوسيع دورها المحوري في مجال الخدمات المالية عالمياً، لافتاً سموّه إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة وتمثل ركيزة مهمة لهذه الرؤية من بنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومتطورة وبيئة أعمال محفزة على الإبداع والابتكار.

وتطرّق اللقاء إلى الطموحات الكبيرة التي حددتها دبي لمستقبل قطاعها المالي، والتي ترجمتها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

واستعرض سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية خطط المجموعة وتطلعاتها لمستقبل نشاطها في المنطقة، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون. كذلك، تناول اللقاء أبرز المحفزات التي تقدمها دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين العالمي.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.