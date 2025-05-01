الجمعة 2 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس «ميزوهو» العالمية تعزيز التعاون

مكتوم بن محمد خلال اللقاء مع ماساهيرو كيهارا (من المصدر)
2 مايو 2025 01:04

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. مساعٍ دؤوبة لإنقاذ السودان من المجاعة والحرب
الإمارات.. وجهة عالمية للعيش والعمل وصون الحقوق

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي أمس ماساهيرو كيهارا - الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية، اليابانية العريقة، والتي تُعدّ إحدى أكبر المجموعات المالية المتخصصة في مجال الأسواق والاستشارات المالية وحلول التمويل.
ونوّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، بالتزام دولة الإمارات بتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتوسيع دورها المحوري في مجال الخدمات المالية عالمياً، لافتاً سموّه إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة وتمثل ركيزة مهمة لهذه الرؤية من بنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومتطورة وبيئة أعمال محفزة على الإبداع والابتكار.
وتطرّق اللقاء إلى الطموحات الكبيرة التي حددتها دبي لمستقبل قطاعها المالي، والتي ترجمتها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
واستعرض سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية خطط المجموعة وتطلعاتها لمستقبل نشاطها في المنطقة، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون. كذلك، تناول اللقاء أبرز المحفزات التي تقدمها دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين العالمي.
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

مكتوم بن محمد
دبي
الإمارات
مكتوم بن محمد بن راشد
مجموعة “ميزوهو” المالية
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: تعثر مفاوضات التهدئة في غزة لعدم توافر إرادة سياسية حقيقية
2 مايو 2025
استقبال أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة (من المصدر)
الأخبار العالمية
السعودية تعتمد تصاريح إسكان لـ 1.8 مليون حاج
2 مايو 2025
جندي أوكراني يستعد لإطلاق طائرة مسيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
موسكو تتهم كييف بقتل 7 مدنيين بمُسيّرات
2 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تحت الحصار.. جوع وفقر ومرض
2 مايو 2025
منظر جوي لأحد أحياء العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا تحذر من دعوات التدخل الخارجي
2 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©