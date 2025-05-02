الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين وسط تراجع الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لانحسار التوترات التجارية.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3240.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس بأكثر من اثنين بالمئة منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أواخر فبراير.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3248.80 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.47 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 966.08 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 943.50 دولار.