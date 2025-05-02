"إي آند" توسع حضورها الدولي وتفتتح مكتب في ميامي

أعلنت وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة "إي آند"، اليوم، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في ميامي، في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت اسم “إي آند لمبيعات الجملة في الأميركيتين - e& Wholesale Americas".

حضر حفل الافتتاح ممثلو سفارة الدولة في الولايات المتحدة، بما يمثل إنجازاً بارزاً في توسع أعمال خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في "إي آند" نحو أسواق الأميركيتين، وبما يعزّز جهود المجموعة في مجال توفير الاتصال السلس القائم على الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء العالم.

ويُعد المكتب الجديد في ميامي ثالث مركز دولي لوحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في "إي آند"، إلى جانب مكتبي لندن وسنغافورة، ما يرسّخ الجهود للتحول إلى الأسواق الديناميكية وتقديم خدمات متطورة تشمل الاتصالات والبيانات والتجوال وغيرها.

وقال نبيل بَكّوش، الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة "إي آند"، إن إطلاق "إي آند لمبيعات الجملة في الأميركيتين" يشكل خطوةً لدخول أسواق جديدة وتعزيز الاتصال الرقمي المتطور على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن مركز ميامي يضم بيئة تقنية مميزة، ويعد منصة انطلاق مثالية لتصميم مستقبل البنية التحتية الرقمية.

ويأتي هذا التوسع كركيزة أساسية ضمن أستراتيجية إي آند 2030، وليضع المجموعة في قلب منظومة الابتكار في الأمريكيتين ، فيما سيقود الشركة ماتيو بابلو ميليكوتا، رئيس قطاع الأعمال الدولية للمبيعات بالجملة، والمدير التنفيذي ذو الخبرة الطويلة والواسعة في تأسيس العمليات الدولية من المراحل الأولى للمشاريع وفي إدارة فرق متعددة الثقافات، حيث سيشرف على عمليات التوسع التي ستتخذها "إي آند لمبيعات الجملة في الأميركيتين".

وقال ميليكوتا إن تطلعات شركة "إي آند لمبيعات الجملة في الأميركيتين" لا تقتصر على توسيع نطاق حضورها فحسب، بل نسعى للمساهمة في تشكيل مستقبل الاتصال العالمي والابتكار الرقمي.

وأضاف أنه نظراً للسجل الحافل بالإنجازات لوحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة فيما يتعلق بتحقيق النمو في كلٍ من لندن وسنغافورة، إلى جانب توظيف الخبرات المحلية مع إمكانات "إي آند" العالمية في الذكاء الاصطناعي والأتمتة، سيكون بإمكاننا تقديم حلولٍ مرنة تركز على العملاء ، وتمكنهم من التوسع السريع واقتناص الفرص الجديدة وتحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي.

كما تستكشف الشركة فرص الاستحواذ والتوسعات الدولية، إضافةً إلى دعم الشركات التابعة لمجموعة "إي آند" وشركاتها الاستثمارية في دخول أسواق جديدة بشكل فعّال من حيث التكلفة.

ويسهم المكتب الجديد إلى جانب الافتتاح المرتقب لمكتب جديد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في توسيع نطاق استثمارات المجموعة ويرسخ حضورها العالمي في 38 دولة حول العالم.