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اقتصاد

«مصرف عجمان» يكشف عن استراتيجية الحياد الصفري بـ 4 مليارات درهم

«مصرف عجمان» يكشف عن استراتيجية الحياد الصفري بـ 4 مليارات درهم
2 مايو 2025 16:53


عجمان (الاتحاد)
أعلن مصرف عجمان عن إطلاق استراتيجية بيئية شاملة تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري، في خطوة طموحة تؤكد التزامه بالاستدامة البيئية والتمويل الإسلامي المسؤول.
وتهدف الخطة إلى الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2) بحلول عام 2030، والتوسّع لاحقاً لتشمل الانبعاثات الممولة (النطاق 3) بحلول عام 2050، ما يعكس نهجاً تدريجياً وممنهجاً لتقليل البصمة الكربونية على كافة المستويات.
كما التزم المصرف بتخصيص 4 مليارات درهم للتمويل المستدام حتى عام 2030، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، وكفاءة استهلاك المياه، والنقل منخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: تجسد هذه الاستراتيجية التقاء خبرتنا المالية بمسؤوليتنا البيئية، وكوننا مؤسسة مالية إسلامية، فإن دورنا يتجاوز إدارة الأصول ليشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية وإرثنا البيئي، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع شركائنا.
وأضاف: تشكل هذه الاستراتيجية نقطة تحول تتيح لنا الإسهام بفعالية في طموحات دولة الإمارات المناخية، بينما نواصل ترسيخ قيمة مستدامة تعود بالنفع على جميع شركائنا.
وترتكز استراتيجية الحياد الصفري لمصرف عجمان على ثلاثة محاور رئيسة هي خفض الانبعاثات التشغيلية بحلول عام 2030، ومعالجة الانبعاثات الممولة بحلول عام 2050، وتخصيص 4 مليارات درهم لتمويل مستدام يدعم النمو الاقتصادي الأخضر.

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