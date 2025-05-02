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«أبوظبي للاستثمار» يتعاون مع «ألفيا» في إدارة الثروات الرقمية

«أبوظبي للاستثمار» يتعاون مع «ألفيا» في إدارة الثروات الرقمية
2 مايو 2025 17:51

 

أبوظبي (الاتحاد)

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وقَّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة مع شركة «ألفيا»، المنصة التكنولوجية المتخصِّصة في إدارة الثروات، بهدف تعزيز الابتكار في قطاع إدارة الثروات في الإمارة، واستحداث فرص العمل عالية المهارة مع التركيز على التوطين، لمواكبة جهود الإمارة في تطوير قطاع إدارة الثروات واستقطاب كبار المستثمرين في العالم. 
وتحظى شركة «ألفيا» بدعم بنك نيويورك ميلون، وشركة «لونيت كابيتال ليمتد»، و«القابضة»، وتوفِّر منصة مبتكرة لإدارة الثروات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدعم البنوك وشركات إدارة الأصول والاستشارات الاستثمارية في تقديم خدمات مالية مخصَّصة لأصحاب الثروات والشركات العائلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتخطِّط «ألفيا» في إطار استراتيجيتها التوسُّعية، للاستثمار في المشاريع الرأسمالية والتشغيلية الكبيرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بدءاً بتأسيس مكتب جديد لها في العين.
ويُسهم تعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار في تعزيز قدرتها على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ودعم خططها لتسجيل حقوق الملكية الفكرية الجديدة، ما يمكِّن المؤسسات المالية الأجنبية من تأسيس أعمالها، والعمل بكفاءة في سوق أبوظبي.
وتخطِّط «ألفيا» أيضاً لتطوير برنامج تدريب داخلي للمواهب والكفاءات الإماراتية، وإطلاق مبادرات تثقيفية في الإدارة المالية للطلبة والمعلِّمين، وتقديم برنامج دولي لمواطني دولة الإمارات.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لمستقبل الإدارة الرقمية للثروات، من خلال توفير بيئة داعمة للابتكار وتطوير المؤسسات المالية العالمية، وتعكس شراكتنا مع (ألفيا) التزامنا الراسخ ببناء منظومة مالية عالمية المستوى، وتعزيز جهود استقطاب الاستثمارات، وتمكين المواهب والكفاءات المحلية، وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية».
وقال روجر روهانا، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفيا»: «نلتزم بإعادة صياغة مفهوم خدمات إدارة الثروات في المنطقة. وتشكِّل شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار خطوة محورية في هذه الرحلة. ويُسهم توسُّعنا في أبوظبي في مواصلة تطوير منصتنا المبتكَرة لإدارة الثروات، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يُتيح للمؤسسات المالية تقديم حلول استثمارية مخصَّصة تعتمد على البيانات. ويمكِّننا دعم مكتب أبوظبي للاستثمار من تعزيز قدرتنا على تطوير خبراتنا المحلية، وصياغة مستقبل الإدارة الرقمية للثروات في دولة الإمارات».
وتؤكِّد الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و«ألفيا» حِرص الإمارة على تطوير قطاع الخدمات المالية، والاعتماد على التقنيات الوطنية، وزيادة توظيف الخبرات المحلية في مجال إدارة الثروات.

 

مكتب أبوظبي للاستثمار
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