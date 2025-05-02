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اقتصاد

«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع غواتيمالا

«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع غواتيمالا
2 مايو 2025 20:22

 
عجمان (الاتحاد)
بحث المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع خورخي رافايل أرشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، سُبُل التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأكد عبدالله المويجعي، خلال اللقاء الذي عُقد أمس في مقر غرفة عجمان، حرص إمارة عجمان على تعزيز تعاونها مع الجانب الغواتيمالي، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، مشيراً إلى أهمية استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في كل من الإمارة وغواتيمالا وبناء شراكات اقتصادية مثمرة.
وشهد اللقاء استعراضًًا لمزايا بيئة الأعمال في عجمان، بما في ذلك المنطقة الحرة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب الجهود الحكومية في تقديم خدمات ذكية تسهم في جذب الاستثمارات.
من جانبه، استعرض خورخي رافايل أرشيلا رويز أبرز القطاعات الاستثمارية في بلاده، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية، داعياً مجتمع الأعمال في عجمان إلى بحث سبل التعاون وبناء شراكات استراتيجية.
واتفق الجانبان على تنظيم زيارة رسمية لوفد من مستثمري غواتيمالا إلى إمارة عجمان خلال الفترة المقبلة، وتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية بهدف تمهيد الطريق نحو تعاون استثماري فعّال.

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