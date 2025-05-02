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منتدى «قادة المطارات» يبحث بدبي 6 مايو تحديات ومستقبل القطاع

منتدى «قادة المطارات» يبحث بدبي 6 مايو تحديات ومستقبل القطاع
2 مايو 2025 20:25


دبي (الاتحاد)
يجتمع قادة وخبراء ومختصون في مجال المطارات من مختلف أنحاء العالم في دبي يومي 6 و7 مايو الجاري للمشاركة في المنتدى العالمي لقادة المطارات لمناقشة الاتجاهات الكبرى والتطورات التي ستُعيد تشكيل طريقة عمل المطارات وخدمتها للمسافرين وأصحاب العلاقة خلال السنوات الـ 25 المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين جواً إلى 12.4 مليار مسافر وفقاً لتوقعات منظمة الطيران المدني الدولي.
ويُعقد المنتدى بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين من معرض المطارات، حيث سيلتقي أكثر من 50 من صناع السياسات في قطاع الطيران وقادة الأعمال في المطارات وخبراء التكنولوجيا، لتعزيز التفاعل المثمر وتبادل المعرفة بشأن التحديات الحرجة وفرص النمو في عالم تقوده التكنولوجيا.
وسيلقي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الكلمة الرئيسية حول «الالتزام بالتميّز ونهج استباقي لصياغة مستقبل الطيران» بالإضافة إلى كلمة رئيسية يلقيها محمد لنجاوي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني في دبي. 
ويُعد معرض المطارات، أكبر معرض تجاري لصناعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ويُنظم في دبي منذ عام 2001، وقد رسخ مكانته كوجهة رئيسية للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات وشرائها، فضلاً عن اكتساب وتعزيز المعرفة باتجاهات السوق الحالية وآفاقه المستقبلية.
ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مركز دبي التجاري العالمي. ويُعقد على هامش المعرض مؤتمران مصاحبان هما «أمن المطارات في الشرق الأوسط ـ ومنتدى مراقبة الحركة الجوية».

 

معرض المطارات
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