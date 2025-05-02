«أبوظبي للتنقل» يسلط الضوء على دوره في تمكين السياحة الذكية

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، مشاركته في معرض «سوق السفر العربي 2025» الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 أبريل الماضي إلى الأول من مايو الجاري ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأكد «أبوظبي للتنقل» من خلال مشاركته التزامه المتواصل بتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة، واستعراض الحلول التقنية التي تُسهم في تعزيز جودة خدمات النقل العام والخاص، وتعكس مكانة أبوظبي وجهة سياحية عالمية توظف الابتكار والتكنولوجيا في تقديم تجارب تنقل آمنة ومتقدمة.

واستعرض أبوظبي للتنقل التطور النوعي الذي شهده قطاع مركبات الأجرة، لا سيما في مجال التحول الرقمي وتبني التطبيقات الذكية مثل «أجرة أبوظبي» و«يانغو» التي تتيح للمستخدمين حجز مركبات الأجرة العامة والخاصة ودفع الرسوم إلكترونياً، مما يعزز سهولة الوصول للخدمة، ويرفع من كفاءة التشغيل.

ويضم أسطول مركبات الأجرة في الإمارة 6168 مركبة، وتُشكّل المركبات منخفضة الانبعاثات منها نحو 87%.

وخلال عام 2024، تجاوز عدد الركاب حاجز 99 مليون راكب، في حين بلغت نسبة الحجوزات الذكية 88%، وسُجّلت أكثر من 28.8 مليون عملية دفع إلكتروني.

وضمن جهوده في تطوير منظومة النقل الذكي، استعرض أبوظبي للتنقل التوسع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة، حيث جرى مؤخراً تشغيل الخدمة على الطرق المؤدية من وإلى مطار زايد الدولي، ويعمل على دراسة التوسع في مناطق جديدة خلال المرحلة المقبلة.