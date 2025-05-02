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اقتصاد

أحمد بن سعيد يبحث التعاون مع رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal»

أحمد بن سعيد وسوزان كيرير خلال اللقاء (من المصدر)
3 مايو 2025 00:59

دبي (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في PayPal، منصة التجارة الرقمية العالمية، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.
وتطرقت النقاشات إلى بحث فرص تطوير العلاقات بين الطرفين والتي تمتد لأكثر من 15 عاماً، وتعزيز أطر التعاون في مشهد المدفوعات الرقمية المتطور. 
وتوفر طيران الإمارات حالياً خيار الدفع عبر PayPal على موقعها في 34 دولة. وشهدت الناقلة خلال العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استخدام PayPal، سواء من حيث عدد المستخدمين أو تكرار العمليات أو حجم المعاملات.  
وكانت PayPal قد افتتحت مؤخراً أول مقر إقليمي لها في دبي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف دعم المزيد من المستهلكين والشركات في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز قدراتهم في مجال التجارة، وتمكين الشركات على اختلاف أحجامها من التوسع في الأسواق العالمية.

أحمد بن سعيد
دبي
الإمارات
باي بال
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