64.45 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، محققة طفرات في القيمة السوقية، ونشاطاً ملحوظاً في التداولات بدعم رئيس من عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية.

وعزّز أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الفائت، ثقة المستثمرين في ظل توالي الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية للشركات المدرجة عن الربع الأول من العام، والتي أظهرت نمواً لافتاً في الربحية.

وبلغت مكاسب القيم السوقية 64.45 مليار درهم، موزعة بواقع 43.28 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 21.17 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وشهدت تعاملات أسواق الأسهم المحلية نشاطاً ملحوظاً في التداولات خلال الأسبوع الماضي، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية حاجز الـ11 مليار درهم بعد تداول 3.46 مليار سهم خلال 181.12 ألف صفقة.

وعزّزت تعاملات شراء الأجانب والمؤسسات المالية من أداء الأسواق خلال الأسبوع، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 290.95 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (شراءً) بقيمة 253 مليون درهم.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) 138.17 مليون درهم، بعد استحواذهم على 26.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، وعلى 20.1% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.306 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.168 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 3.58 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 147.27 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 61.4 % من قيمة التداولات و54.5% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 5.092 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 5.381 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 288.92 مليون درهم.

وفيما يخصّ الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 152.26 مليون درهم كمحصلة (شراء)، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 6.491 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 6.339 مليار درهم.

وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 152.26 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.036 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.188 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع جيد نسبته 1.8% ليربح 187.27نقطة، ويغلق عند مستوى 9579.1 نقطة، مقارنة مع 9391.83 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9584.34 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9402.5 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 60 شركة مقابل تراجع أسعار 28 شركة، فيما أغلقت 31 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 123 ألفاً و360 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.588 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 8.528 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 43.28 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.943 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.900 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.408 مليارات درهم لتشكل ما يقارب من 54.59% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.256 مليار درهم لتشكل ما نسبته 48.67% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 152.776 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.171 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.324 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 152.776 مليون درهم.



الاستثمار المؤسسي

بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي خلال الأسبوع الماضي 1.883 مليار درهم تشكّل ما نسبته 72.98% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.782 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 69% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 100.81 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 100.81 مليون درهم محصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 697.22 مليون درهم وباعوا بقيمة 798 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بنحو 128.76 نقطة وبنسبة 2.49% عند مستوى 5291.37 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5162.61 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5310 نقاط، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 5165.7 نقطة.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 21.17 مليار درهم لتبلغ 930.595 مليار درهم مقارنة بنحو 909.423 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.58 مليار درهم بعد تداول 876.98 مليون سهم خلال 57 ألفاً و765 صفقة.