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الاتحاد الأوروبي يقترح زيادة مشتريات المنتجات الأميركية بـ 50 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي يقترح زيادة مشتريات المنتجات الأميركية بـ 50 مليار يورو
4 مايو 2025 01:20

بروكسل (وام) 

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يدرس الاتحاد الأوروبي حلاً لنزاعه التجاري مع الولايات المتحدة، عبر زيادة مشتريات المنتجات الأميركية بمقدار 50 مليار يورو.
ويهدف هذا الاقتراح، الذي قدمه المفوض الأوروبي للتجارة، ماروس سيفكوفيتش، في مقابلة صحفية، إلى سد العجز التجاري المتصور بين المنطقتين.
ويعتقد سيفكوفيتش أن زيادة واردات المنتجات مثل الغاز الطبيعي وفول الصويا يمكن أن تحل المشكلة بشكل فعال.
ويجري الاتحاد الأوروبي حالياً، مفاوضات مع الإدارة الأميركية، لتأمين رفع التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تشمل رسوماً إضافية بنسبة 25% على السيارات والألمنيوم والصلب، بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 10% على جميع المنتجات الأخرى.
وتقول الولايات المتحدة، إن أوروبا تحتفظ بعجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة، يقدر بمئات المليارات من الدولارات، بينما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن الرقم أقل بكثير، وأنه في حدود 50 مليار يورو، إذا تم أخذ الخدمات بعين الاعتبار.
ولم يستبعد سيفكوفيتش قبول تعرفة بنسبة 10% كأساس للمفاوضات، إلا أنه وصفها بمستوى «مرتفع جداً»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يلغي التعرفات الجمركية الحالية أو يخفضها بشكل كبير.

الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
التجارة
الغاز الطبيعي
الرسوم الجمركية
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