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اقتصاد

8 دول في «أوبك+» تعلن زيادة جديدة لإنتاج النفط لشهر يونيو

8 دول في «أوبك+» تعلن زيادة جديدة لإنتاج النفط لشهر يونيو
4 مايو 2025 01:20

فيينا (أ ف ب) 

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أعلنت ثماني دول منضوية في تحالف «أوبك بلاس»، أمس، زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر يونيو.
وستقوم المملكة العربية السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يومياً في يونيو، كما هو المستوى خلال شهر مايو، وفقا لبيان صادر عن «أوبك بلاس»، بينما كانت الخطة الأساسية تنص على زيادة قدرها 137 ألف برميل يومياً.
وقال جورج ليون من شركة ريستاد إنرجي لوكالة «فرانس برس»: بعد الإشارة التي قدمها الشهر الماضي، يُرسل القرار المتخذ بزيادة الإنتاج رسالة واضحة أن المجموعة تغير استراتيجيتها، وتسعى إلى استعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات.
ووفق المحلل، يهدف هذا التغيير في الاستراتيجية أيضا إلى إقامة «علاقات جيدة مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب».
وعمدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بقيادة السعودية، إلى تشكيل تحالف «أوبك بلاس» عام 2016 مع دول أخرى، من بينها روسيا، للتعامل مع التحديات التي تواجهها السوق.
وإضافة إلى السعودية وروسيا، وافقت العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان على مواصلة زيادة الإنتاج.

الولايات المتحدة
دونالد ترامب
أوبك+
النفط
السعودية
روسيا
أوبك بلاس
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