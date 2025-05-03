الأحد 4 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صادرات الصين من الطاقة النظيفة تتجه للأسواق الناشئة

عاملان صينيان يفحصان ألواحاً للطاقة الشمسية (من المصدر)
4 مايو 2025 01:20

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أكسيوس»: اتفاق قريب بشأن إدخال مساعدات إنسانية
زيلينسكي: لقائي ترامب في الفاتيكان كان «الأفضل»

رفعت الصين من معدل صادراتها من ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وبعض تقنيات الطاقة الخضراء الأخرى إلى الأسواق الناشئة قبيل البدء في تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية مع توقعات بالمزيد من الارتفاع بحثاً عن مشترين جدد.
وشكلت الأسواق الناشئة، %43 من صادرات الصين من التقنية النظيفة خلال العام الماضي بالمقارنة مع %24 في عام 2022 في مؤشر يدل على الجهود التي تبذلها الصين في سبيل الحصول على أسواق جديدة تستوعب سعتها الصناعية الضخمة، حسب «بلومبيرغ». 
وفي الوقت ذاته، ساعد انخفاض الأسعار الأسواق النامية في الحصول على منتجات الطاقة النظيفة بسهولة أكثر، كما من المتوقع زيادة تركيز الصين على صادراتها للأسواق الناشئة، تحسباً للارتفاع الكبير في الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة الأميركية التي بلغت 145% حتى الآن، فضلاً عن العقبات التجارية المتفاقمة من الاتحاد الأوروبي وكيانات أخرى، وفقاً للوكالة. 
وبعد تراجعها بنسبة سنوية قدرها 9% خلال شهري يناير وفبراير، انخفضت قيمة صادرات الصين من السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية وبطاريات أيون الليثيوم بنسبة سنوية بلغت 2.1% في شهر مارس. ويتخوف معظم القادة حول العالم من إعاقة الحرب التجارية القائمة للجهود المبذولة في سبيل خفض معدلات الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال الحد من مقدرة العالم للتصدي لارتفاع درجة الحرارة عبر تقليص فرص الحصول على التقنيات الحديثة. لكن ربما يصب أيضاً الارتفاع في مبيعات السلع الصينية للأسواق الناشئة في مصلحة الجهود العالمية الرامية لتقليص انبعاثات الكربون، كما ساعد تحول الصين السريع ناحية الأسواق الناشئة في انتعاش الطاقة الشمسية في دول تعاني نقصاً حاداً في مصادر الطاقة، مثل باكستان ولبنان، بجانب نشر طاقة الرياح البرية في أوزبكستان والسيارات الكهربائية في البرازيل. وتراجعت قيمة الواردات العالمية من الطاقة النظيفة للمرة الأولى في السنة الماضية بنسبة قدرها 7% إلى 409 مليارات دولار مدفوعة بانخفاض أسعار تقنية البطاريات والطاقة الشمسية، بحسب «فاينانشيال تايمز». وقالت وكالة بلومبيرغ لتمويل الطاقة النظيفة، إن ما يزيد على 75% من الاستثمارات الجديدة في صناعة التقنيات الخضراء كانت في الصين خلال العام الماضي 2024.  وفي حين يعول الرئيس الأميركي على مساعدة الرسوم الجمركية في عودة الصناعة الأميركية لموطنها، أدى الفائض في المنتجات الصينية لانخفاض الأسعار العالمية للتقنيات الخضراء لتواجه الدول الأخرى معاناة من أجل تطوير سلاسل التوريد الخاصة بها. وتتوقع وكالة بلومبيرغ استمرار هذا الفائض لسنوات عدة، مع تجاوز العرض للطلب حتى حلول عام 2027 على أقل تقدير، خاصة فيما يتعلق بصناعة الألواح الشمسية والبطاريات. 
وفي حين أوشكت صادرات الصين لأميركا من ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية على التوقف، شكلت صادرات البطاريات 10% من جملة صادرات الفئات الثلاث؛ لذا فإن القفزة في الرسوم الجمركية لنحو 107% على واردات أميركا من الصين، فضلاً عن تلك القائمة على التقنيات النظيفة، ستلقي بأعباء ثقيلة على صادرات الصين.
مفاوضات تجارية 
في ظل هذه الظروف من المتوقع أن يعّوض النمو في حجم صادرات الصين لدول أخرى خسارة الطلب الأميركي، وربما يستمر هذا التوجه ليشمل أسواقاً أخرى، لكن لا يزال عدم اليقين يخيم على الرسوم الجمركية، في ظل إمكانية إعفاء بعض السلع، وإجراء بعض المفاوضات التجارية حولها، ويتوقع بعض المحللين إعادة الرسوم المفروضة على واردات الصين لنسبة 60%، بحسب موقع «كابيتال إيكونيميكس».

الصين
الطاقة النظيفة
الطاقة
الطاقة الشمسية
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
آخر الأخبار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام
علوم الدار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للمنظمة لبحث الوضع الكارثي في السودان
اليوم 19:15
منظر لأحد مواقع النزوح في شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات.. تحركات فاعلة لمعالجة تداعيات الأزمة في السودان
4 مايو 2025
متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» خلال توزيع الطرود الصحية (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تدعم مرضى السرطان جنوب غزة
4 مايو 2025
الإمارات.. نزاهة تنسف ادعاءات القوات المسلحة السودانيـة
الأخبار العالمية
الإمارات.. نزاهة تنسف ادعاءات القوات المسلحة السودانيـة
4 مايو 2025
الذكاء الاصطناعي والطب
الترفيه
"الذكاء الاصطناعي" يتعلم فهم الصور الطبية وقراءتها
4 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©