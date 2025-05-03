انطلاق ملتقى الإعلام السياحي الخليجي في الفجيرة



الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت الجمعية الخليجية للإعلام السياحي بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار في الفجيرة بالإمارات، فعاليات ملتقى الإعلام السياحي الخليجي بالفجيرة، بحضور سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح، ورئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بجامعة الدول العربية، وخالد آل دغيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، والدكتور سلطان اليحيائي، رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ونخبة من الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي من كبريات الصحف والقنوات الخليجية والعربية، ومنها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين والإمارات ومصر والعراق والجزائر.

ويعد انطلاق الملتقى الخليجي للإعلام السياحي خطوة تهدف إلى تعزيز المقاصد السياحة الخليجية على خريطة السياحة العربية والعالمية. ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود أهداف الجمعية لدفع عجلة السياحة البينية الخليجية، وتسليط الضوء على المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية التي تزخر بها إمارة الفجيرة، باعتبارها من الوجهات السياحية الرائدة التي تجمع بين البحر والجبل، والموروث التاريخي والحداثة المعمارية، في بيئة مثالية تناسب العائلات الخليجية والسائح العربي الباحث عن الأصالة وسياحة الجبال والمغامرات والغوص. ويتضمن الملتقى سلسلة من الندوات التفاعلية وورش العمل التي تناقش أبرز التحديات والفرص في تنشيط السياحة الخليجية، وآليات جذب السائح الخليجي لاكتشاف التنوع البيئي والثقافي في دول الخليج، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون الإعلامي بين الجهات المعنية لتعزيز الترويج السياحي الإقليمي.

ورحب سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة بالمشاركين في الملتقى، وقال: فخورون باستضافة هذا الحدث في الفجيرة، التي أصبحت اليوم من أبرز الوجهات التي تحتضن مزيجاً فريداً من التراث والطبيعة، من القلاع التاريخية إلى الشواطئ البكر والجبال الشاهقة، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى إبراز مقومات ومعالم الإمارة، وتعزيز مكانتها وجهة مثالية للسياحة الخليجية والعربية والدولية.

من جانبه، قال حسين المناعي، نائب رئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، في كلمته بالملتقى: يأتي هذا الملتقى في وقتٍ تحتاج فيه السياحة الخليجية إلى تكامل إعلامي حقيقي يبرز المقومات التي نمتلكها، مضيفاً: تمثل إمارة الفجيرة نموذجاً مثالياً للتنوع السياحي الخليجي، وتتمتع بقدرتها على استقطاب الزوّار من مختلف الفئات، خصوصاً العائلات الباحثة عن الهدوء والجمال الطبيعي.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى إلى بناء شبكة إعلامية خليجية قوية تعزز من صورة الخليج وجهة سياحية متكاملة وآمنة. بدوره، قال الدكتور سلطان اليحيائي، أمين عام الجمعية: يعكس الملتقى التزامنا برفع مستوى الوعي بأهمية الإعلام السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، وهو فرصة لتبادل الخبرات وتقديم محتوى إعلامي متخصص يبرز المقومات الكبرى لدول الخليج.

وأضاف أن الملتقى يضم جلسات تفاعلية مع خبراء وممارسين في السياحة والإعلام؛ بهدف خلق منظومة تواصل فعالة بين الإعلام والسياحة. وتوقع الإعلاميون المشاركون في الملتقى أن يسهم الحدث في تعزيز التفاهم والتعاون بين الإعلاميين والمؤسسات السياحية بدول الخليج، ووضع تصور استراتيجي لدور الإعلام في رسم مستقبل السياحة في الخليج، عبر أدوات عصرية ومحتوى رقمي واسع الانتشار يعكس طموحات الجيل الجديد من المسافرين العرب. وقام الدكتور سلطان اليحيائي بتكريم سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة ومعالي أحمد الجروان، رئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات النوعية العربية بدرع تذكاري في ختام الملتقى في يومه الأول.