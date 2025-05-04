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اقتصاد

«إكسبو الشارقة» ومركز التجارة العالمي في "كنتاكي" يبحثان توسيع آفاق التعاون

«إكسبو الشارقة» ومركز التجارة العالمي في "كنتاكي" يبحثان توسيع آفاق التعاون
4 مايو 2025 18:22

الشارقة (الاتحاد)
أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عضو المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية، حرص المركز على توطيد علاقاته مع مختلف مراكز التجارة العالمية، انطلاقاً من أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات، ولما يمثله تبادل الخبرات والمعرفة من فرص متجددة لتعزيز مستوى الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية المستدامة في مجال تنظيم المعارض.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مركز إكسبو الشارقة، بين سيف محمد المدفع، وعمر عياش، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي في ولاية كنتاكي الأميركية، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لأميركا الشمالية التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون والشركة الاستراتيجية لتعزيز نمو وتطور قطاع المعارض وتمكينه من لعب دور حيوي في دعم التجارة الدولية.
وأشار المدفع إلى أن مركز إكسبو الشارقة يمتلك خبرة واسعة في تنظيم وإدارة المعارض الدولية والفعاليات الكبرى ويتطلع باستمرار لتعزيز الريادة وإضافة المزيد من الخبرة لفرق العمل لديه في مجال التجارة الدولية وتقوية الروابط مع منصات العرض في سوق رئيس مثل الولايات المتحدة ضمن إطار شبكة جمعية مراكز التجارة العالمية، مضيفًا أن التعاون مع مركز التجارة العالمي في ولاية كنتاكي الأميركية يتيح تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في إدارة الفعاليات وتسهيل التجارة الدولية ورفع نسبة إسهام قطاع المعارض في منظومة التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز سياحة الأعمال في الشارقة، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشركات الأميركية للمشاركة في فعاليات إكسبو الشارقة والتعرف على الفرص الواعدة في سوق الإمارات، مقابل إتاحة الفرص أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف أسواق جديدة في الولايات المتحدة.
من جانبه أعرب عمر عياش عن سعادته باللقاء المثمر، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون بين مركز التجارة العالمي كنتاكي ومركز إكسبو الشارقة وأبدى إعجابه بما حققه إكسبو الشارقة من نجاحات جعلت منه نموذجاً يحتذى به في إدارة المعارض الكبرى والفعاليات الدولية، مما يحفز على التعاون المشترك لتوفير منصة متميزة للشركات في كنتاكي للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط ودولة الإمارات التي تمثل بوابة استراتيجية لأسواق المنطقة، مؤكدًا استعداد مركز التجارة العالمي لتعزيز تعاونه مع مركز إكسبو الشارقة وبناء شراكة مستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال في ولاية كنتاكي وإمارة الشارقة، وبما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في مساعدة الشركات على النمو دولي

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