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انتبه.. رئيس وكلاء الـ AI يطارد وظيفتك

انتبه.. رئيس وكلاء الـ AI يطارد وظيفتك
5 مايو 2025 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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توقعت شركة «مايكروسوفت» أن تشهد بيئة العمل تحولاً جوهرياً خلال السنوات المقبلة مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى ظهور وظيفة جديدة تحت مسمى «رئيس وكلاء الذكاء الاصطناعي».
وأكدت الشركة أن هذا التحول سيمر بثلاث مراحل متتابعة. وتتمثل المرحلة الأولى في تزويد كل موظف بمساعد ذكاء اصطناعي شخصي يعزز إنتاجيته، تليها مرحلة انضمام «وكلاء الذكاء الاصطناعي» كزملاء رقميين ضمن فرق العمل لتولي مهام محددة، فيما تختتم المرحلة الأخيرة بإسناد معظم المهام التنفيذية لهذه الأنظمة، بينما يقتصر دور البشر على تحديد التوجهات العامة والإشراف عند الحاجة.
وأشارت «مايكروسوفت» إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف المعرفية -كالعلماء والأكاديميين والمحامين- سيتطور تدريجياً، على غرار تطور البرمجيات من أدوات مساعدة إلى منصات تنفذ المهام بصورة شبه كاملة. وتسعى الشركة إلى تعميم هذه التقنيات في مكان العمل عبر تطوير روبوتات وأدوات ذاتية التشغيل.

مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
البرمجيات
الروبوتات
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