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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

الذهب
5 مايو 2025 07:39

ارتفع الذهب قليلا اليوم الاثنين، مدعوما بتراجع الدولار. وبحلول الساعة 0031 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3245.01 دولار للأوقية (الأونصة).
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3252.00 دولار للأوقية.
انخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.02 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 954.88 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 951.36 دولار.

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المصدر: وكالات
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