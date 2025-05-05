4.7 مليار درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الأول

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" اليوم، عن تحقيق صافي دخل بلغ 4.7 مليار درهم (1.27 مليار دولار) وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 7.9 مليار درهم (2.16 مليار دولار) وذلك للربع الأول من عام 2025، مُتجاوزةً ما حققته خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 7% و4% على التوالي.





ويأتي الأداء القوي للشركة مدفوعاً بالزيادة المستمرة في الطلب المحلي على الغاز، الذي سجل ارتفاعاً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي نتيجة للنمو الاقتصادي القوي في دولة الإمارات، والذي ساهم في ارتفاع إجمالي حجم المبيعات، إضافة إلى تطبيق الشركة لبرنامج فعال لإجراء أعمال الصيانة الدورية في المصانع وفقاً لخطط مسبقة بهدف تعزيز قدرة الشركة في مجال معالجة الغاز، مما ساهم في خفض أيام إيقاف تشغيل العمليات في منشآت الشركة وزيادة كميات الغاز التي تتم معالجتها.





وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، بهذه المناسبة، إن هذه النتائج التي تم إعلانها اليوم، تؤكد استمرار "أدنوك للغاز" في تحقيق أداء متميز خلال الربع الأول من العام يفوق توقعات السوق، بفضل نموذج أعمالها المرن على الرغم من تقلبات السوق الذي يشهد انخفاضاً في الأسعار.

وأوضحت أن هذه النتائج تستند إلى إبرام الشركة لعدد من اتفاقيات توريد الغاز الناجحة، وتطبيقها لبرنامج فعال لإجراء أعمال الصيانة الدورية في المصانع وفقاً لخطط مسبقة، والذي يهدف إلى المساهمة في دفع عجلة نمو الشركة المستدام.

وأضافت أنه بالنظر إلى المستقبل، تسعى "أدنوك للغاز" إلى الاستفادة من قوة ميزانية الشركة العمومية لتنفيذ استثمارات في جميع مجالات الغاز في سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029.

وكانت "أدنوك للغاز" قد وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري، عدداً من الاتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال متوسطة وطويلة الأمد بقيمة بلغت 9 مليارات دولار، مع مجموعة من الشركات من بينها "مؤسسة النفط الهندية المحدودة " و"شركة جيرا للأسواق العالمية" اليابانية، مما يُرسخ مكانتها الرائدة كمورّد موثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات.

وتدعم هذه الاتفاقيات جهود الشركة المستمرة الهادفة إلى توسيع قاعدة عملائها الدوليين والمساهمة في تمكين الانتقال في قطاع الطاقة العالمي.

وشهدت نتائج الربع الأول ارتفاعاً في المصاريف الرأسمالية بنسبة 43% على أساس سنوي، حيث تواصل "أدنوك للغاز" تنفيذ الاستثمارات الضرورية في كافة مجالات الغاز لتطوير وتنمية أعمالها وتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على المدى الطويل.

وتواصل "أدنوك للغاز" التقدم بخطى ثابتة في تنفيذ مشاريعها، حيث تتوقع الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لــ "مشروع تطوير الغاز الغني" في عام 2025.

يذكر أن "أدنوك للغاز" أصبحت مؤهلة للإدراج المحتمل في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" (FTSE)، والمتوقع تنفيذه في تاريخ مبكر من شهري يونيو وسبتمبر من العام الحالي، وذلك نتيجة لنجاح الطرح المسوق الذي استكمل مؤخراً لـحوالي 3.1 مليار سهم عادي من أسهمها ما أدى إلى زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 4% لتصل إلى 9%.