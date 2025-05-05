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ألفا ظبي القابضة تعلن عن اتفاقية شراكة مع نادي الجزيرة

ألفا ظبي القابضة تعلن عن اتفاقية شراكة مع نادي الجزيرة
5 مايو 2025 13:27

أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة ش.م.ع"، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «AlphaDhabi»، عن توقيع اتفاقية شراكة مع نادي الجزيرة الرياضي لتصبح بموجبها شريكاً رسمياً للنادي بداية من تاريخ التوقيع إلى نهاية الموسم الرياضي 2027 / 2028.

ووفقاً لاتفاقية الشراكة، سيظهر شعار شركة "ألفا ظبي" على الجانب الخلفي الأعلى من قمصان فريق كرة القدم الأول بالنادي، كما ستظهر العلامة التجارية للشركة في الأصول التسويقية الخاصة بنادي الجزيرة في ملعب محمد بن زايد. 

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وتعليقاً على ذلك، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "تمثل اتفاقية الشراكة مع نادي الجزيرة خطوة استراتيجية تعكس رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ قيم العمل الجماعي والتميّز والطموح، وتندرج ضمن التزامنا المستمر بدعم المبادرات الرياضية والثقافية المؤثرة في المجتمع، والإسهام في تطوير الكفاءات والمواهب المحلية. ونثق بأن هذه الشراكة مع نادٍ عريق يتمتع بتاريخ مشرف وتطلعات واعدة، ستفتح مجالات تعاون مثمرة، وستُعزز من فرص تحقيق إنجازات نوعية داخل الملعب وخارجه. ونتطلع إلى موسم يتسم بالنجاح والتقدم المشترك".

وبدوره، قال السيد جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، في معرض تعليقه على اتفاقية الشراكة مع "ألفا ظبي": "سعادتنا كبيرة بالإعلان عن انضمام "ألفا ظبي القابضة" لشركاء نادي الجزيرة لأن الإتفاقية مع هذه الشركة العملاقة تؤكد أن النادي يسير في الطريق الصحيح وتعزز من مكانته كخيار جاذب لأكبر المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية. نتقاسم الكثير من الصفات المشتركة مع "ألفا ظبي القابضة"، مثل السعي الدائم لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، والعمل المستمر لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمشجعين، والإلتزام المطلق بمواصلة تطوير وتحديث أساليب العمل والأداء وصولا لتحقيق أعلى النتائج على كافة المستويات، وهذا ما يجعلنا نتفائل بشراكة ناجحة ومزدهرة بين نادي الجزيرة وألفا ظبي القابضة".


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