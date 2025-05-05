17.4 مليار درهم إيرادات «ألفا ظبي» خلال الربع الأول



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 33% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت «ألفا ظبي» تحقيق زخم في تنفيذ استراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسة، ما شكّل عاملاً رئيساً في تحقيق الأداء القوي للمجموعة، وبلغت إيرادات المجموعة 17.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة وتنوع محفظة «ألفا ظبي» إلى جانب سجلها الحافل بالنمو المستدام.

وبلغ صافي أرباح «ألفا ظبي» 2.1 مليار درهم، وتحافظ المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأصول 185.2 مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 93.5 مليار درهم، وتتمتع «ألفا ظبي» بمكانة استراتيجية راسخة تتيح لها المضي قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو، والتي تشمل فرصاً إضافية لعمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي.

وفي الإطار ذاته، شكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة «ألفا ظبي» عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، وقد ساهمت المحافظ التابعة للمجموعة في قطاع العقارات «6.4 مليار درهم»، والصناعة «6.2 مليار درهم»، والبناء «2.7 مليار درهم»، والخدمات والقطاعات الأخرى «2.1 مليار درهم» بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»: استهلّت ألفا ظبي عام 2025 من موقع قوة، مستندة إلى عام حافل بالتحولات، ومدفوعة باستراتيجية واضحة للنمو المستقبلي، ونجحنا معاً في تطوير أعمالنا على المستويات كافة، من خلال اقتناص فرص استراتيجية تحمل في طياتها إمكانات نمو عميقة، وتترك آثاراً إيجابية ملموسة. وتمثل نتائجنا المالية في الربع الأول من العام، تجسيداً لزخم النمو هذا، بفضل تطور محفظتنا المتنوعة من حيث المواقع الجغرافية والقطاعات المستقبلية التي يتوجه تركيزنا نحوها.

من جانبه، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة«ألفا ظبي القابضة»: تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025، بما في ذلك نمو الإيرادات بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 17.4 مليار درهم، وارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33% لتبلغ 4.4 مليار درهم، قوة الاستراتيجية الاستثمارية التي تنتهجها ألفا ظبي، ومن خلال تركيزنا على الفرص الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني والتغيرات التكنولوجية ونماذج الأعمال المستدامة، نجحنا في بناء محفظة متوازنة من الأصول الاستثنائية، ونواصل تركيزنا على الاستثمارات التي تعزز تنويع مصادر الإيرادات، وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد، وتُرسّخ مكانة ألفا ظبي لتحقيق نمو طويل الأجل».



