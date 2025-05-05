معرض المطارات 2025 ينطلق في دبي غداً بمشاركة عالمية واسعة

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الثلاثاء الموافق النسخة الرابعة والعشرون من معرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، بمشاركة خبراء وأصحاب مصلحة في قطاع الطيران، وصنّاع القرار، ومشغلي المطارات، وجهات فاعلة أخرى في صناعة المطارات إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين .

وعلى مدى 3 أيام، من 6 إلى 8 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، ستستقطب أكبر منصة أعمال لقطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب اسيا، أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 30 دولة، لاستكشاف الابتكارات والتقنيات التي تشكّل مستقبل المطارات، بما في ذلك التطورات في تحسين تجربة المسافرين، وإدارة حركة المرور في المطارات، وتقليل انبعاثات الكربون والاستدامة، والتحول الرقمي، والتنقل الجوي الحضري.

ويشارك في هذه النسخة أكثر من 140 عارضاً من أكثر من 20 دولة، سيلتقون ويتواصلون ويبرمون صفقات مع أكثر من 30 مشترياً مؤهلاً من أكثر من 70 منظمة تمثل 30 دولة يمثلون مطارات وشركات طيران ومزودي خدمات من المملكة العربية السعودية، وأرمينيا، البحرين، كرواتيا، جيبوتي، مصر، غانا، الهند، العراق، إيطاليا، الأردن، كينيا، الكويت، لبنان، مالاوي، ماليزيا، المالديف، المغرب، نيجيريا، عُمان، باكستان، قطر، رواندا، سيشيل، سريلانكا، تنزانيا، تركيا، أوغندا، وأوزبكستان.

ركن أساسي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: احتفظ مطار دبي الدولي بمكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين للعام الحادي عشر على التوالي، ولا تزال حركة المرور عبر كلا المطارين في ازدياد مستمر ويُعد قطاع الطيران لدينا، من المطارات وشركات الطيران إلى البنية التحتية الأوسع، ركناً أساسياً في تقدم دبي الاقتصادي ووصولها العالمية .

وأضاف: لقد قمنا باستثمارات متواصلة لتوسيع وتحديث مطاراتنا، مما عزز من دور دبي كبوابة عالمية على مدى العقدين الماضيين، وفرت دبي البيئة المثالية لنمو معرض المطارات ليصبح منصة بارزة في هذه الصناعة، وهو انعكاس للدور الأوسع الذي تلعبه المدينة في تشكيل مستقبل الطيران العالمي ومع خطط التوسع لمطار دبي وورلد سنترال - آل مكتوم الدولي ، فإننا نمهد الآن لحقبة جديدة من المعايير العالمية في تطوير المطارات.

وقال سموه: منذ عام 2001، يمضي معرض المطارات قدماً بخطى واسعة، متطوراً على مر السنين ليصبح أكبر منصة أعمال لقطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ويوفر المعرض فرصة رئيسية لأصحاب المصلحة وصنّاع السياسات ومتخذي القرار التقنيين للتواصل وتبادل المعرفة واكتساب الرؤى، ومناقشة فرص النمو والتحديات التي تواجه صناعة الطيران وستأخذ النسخة الرابعة والعشرون من معرض المطارات بلا شك مسيرة النمو التعاوني إلى مستويات جديدة.

ومن جانبه قال محمد عبد الله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: يسعدنا في هيئة دبي للطيران المدني المشاركة في معرض المطارات 2025، المنصة العالمية التي تجمع قادة وخبراء الطيران من جميع أنحاء العالم. وتعكس مشاركتنا التزامنا بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران من خلال الابتكار، وأفضل الممارسات، والتركيز على السلامة والأمن والاستدامة .

وأضاف لنجاوي: نؤمن بأن التعاون وتبادل المعرفة هما المحركان الرئيسيان للتقدم، ونتطلع إلى التفاعل مع شركائنا واستكشاف الفرص التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.

صناعة المطارات

ويهدف المعرض إلى خدمة سوق تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والذي تبلغ قيمته تريليون دولار وستتعامل مطارات منطقة الشرق الأوسط مع 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040.

وتركز القارة الأفريقية على توسيع المرافق الحالية وبناء مطارات جديدة لتصبح مركزاً رئيسيًا للطيران وبحسب مركز CAPA للطيران، هناك حالياً 24 مشروع بنية تحتية في مطارات قائمة في أفريقيا، بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار، أي بمتوسط 96 مليون دولار لكل مشروع .

وفي إثيوبيا، يجري بناء مطار جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2040، ليصبح الأكبر في القارة، أما في السنغال، فإن مطار بليز ديان الدولي يخضع للبناء على مرحلتين، بطاقة نهائية تصل إلى 10 ملايين مسافر سنوياً.

ويُبنى حالياً مطار كيغالي الجديد في رواندا بتكلفة تبلغ 650 مليون دولار، أما جنوب آسيا فتشهد توسعًا سريعًا وتحديثًا للمطارات، وخاصة في الهند، التي تُعد الدولة الأكثر سكاناً في العالم وتخطط لبناء أكثر من 220 مطاراً جديداً بحلول عام 2035 ومن المتوقع أن يجتذب قطاع المطارات في الهند استثمارات تصل إلى نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2030، لتطوير مطارات غرينفيلد جديدة، وتوسعة المرافق القائمة، وترقية البنية التحتية في المطارات الحالية.

مطاران عملاقان

وسيكون هناك تركيز خاص في هذا التجمع العالمي على مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 35 مليار دولار والذي سيصل إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر عند اكتماله وتقوم المملكة العربية السعودية، التي تستهدف 300 مليون مسافر بحلول عام 2030، ببناء مطار ضخم بقيمة 50 مليار دولار في الرياض ويمثل هذان المشروعان العملاقان ما يقارب 80% من الإنفاق على تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستُعقد مؤتمران عالميان على هامش المعرض وهما: المنتدى العالمي لقادة المطارات، ويشمل منتدى أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر المرأة في الطيران في الشرق الأوسط ويتضمن هذان المؤتمران أكثر من 30 جلسة و70+ من قادة وخبراء الطيران.

وتم تصميم النسخة الثانية عشرة من منتدى قادة المطارات العالمي (GALF) لتعزيز أجندة تطوير المعرفة في قطاع الطيران، من خلال كلمات رئيسة يلقيها كل من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعبدالله الشامسي، مدير الهندسة في مشاريع دبي للهندسة الجوية .

وسيكون المعرض وجهة رئيسة لتجربة وشراء أحدث الابتكارات والتقنيات الرائدة، بالإضافة إلى توقيع صفقات تمكّن المطارات من تحقيق نمو نموذجي.

وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 50 من صناع القرار في الطيران، وقادة الأعمال في المطارات، وخبراء التكنولوجيا لتعزيز التفاعل المثمر وتبادل المعرفة حول التحديات الحيوية وفرص النمو في عالم تقوده التكنولوجيا.