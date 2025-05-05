«غرف دبي» تكشف عن أجندة منتدى دبي للأعمال- ألمانيا

دبي (الاتحاد)

كشفت غرف دبي عن تفاصيل أجندة منتدى دبي للأعمال - ألمانيا الذي تنظمه بمدينة هامبورغ في 20 مايو الجاري، حيث يمثل الحدث منصةً مهمة لتطوير فرص الأعمال المشتركة وتوسيع الروابط الاستثمارية والتجارية بين دبي وألمانيا.وينعقد المنتدى تحت شعار «الابتكار، والاستثمار، والتكامل: نحو آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دبي وألمانيا»، بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ، الشريك الرئيسي للمنتدى، والمكتب التمثيلي لهامبورغ في دبي والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة كشركاء داعمين. ويستهدف المنتدى استقطاب الشركات الألمانية إلى دبي، ودعم المستثمرين الألمان للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي، واتخاذ دبي قاعدة للتوسع بالأسواق العالمية.

ويترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وفد المنتدى الذي يضم 44 مشاركاً يمثل مختلف الجهات الحكومية والخاصة من دبي، حيث يركز المنتدى على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دبي وألمانيا وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تزخر بها الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال، مع الترويج لفرص الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية لاستشراف القطاعات الواعدة للاستثمار في اقتصاد دبي الديناميكي وما يتمتع به من بيئة داعمة للنمو، واستعراض الفرص التي تتيحها الإمارة للشركات متعددة الجنسيات وصناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بناء جسور للتواصل والتعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي وألمانيا.

وستتناول جلسات المنتدى عدة محاور مهمة تشمل أهم القطاعات الواعدة للتجارة والاستثمار بين الإمارات وألمانيا، إلى جانب مستقبل الاستثمارات والفرص المشتركة مع ألمانيا في ظل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

كما ستتناول جلسات المنتدى دور دبي في تحفيز حركة الابتكار لدى شركات رأس المال المخاطر والشركات سريعة النمو في أوروبا، بالإضافة إلى مكانة الإمارة كمركز حيوي لنمو الشركات الصناعية الألمانية، إلى جانب استشراف مستقبل الاستثمار المشترك في قطاعات التقنيات الحديثة وآفاق التجارة وتوسع الأعمال على المستوى العالمي.

وتتضمن قائمة المشاركين في الجلسات الحوارية خلال المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، و أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية، و محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعبدالله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد» - دول مجلس التعاون الخليجي، ومحمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.

كما تتضمن قائمة المتحدثين في المنتدى الدكتور مالتي هاينه، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة هامبورغ، وأنتوني أوسوليفان، الشريك الإداري لشركة إرنست أند يونغ «EY» في الإمارات، والدكتور هندريك برانديس، المؤسس المشارك لشركة إيرلي بيرد فينتشر كابيتال، وإدوارد بيل، رئيس مجموعة الأبحاث بالإنابة وكبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، وماكس هاينمان، الرئيس التنفيذي لشركة جبر هاينمان، والدكتورة نيكول رينفيرت، المديرة العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية، وستيفان هيلر، الشريك في شركة «آلفا كيو فنتشر كابيتال»، وستيفان كيرشكيه، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وعضو المجلس التنفيذي للمجموعة في شركة «كوربير إيه جي» في ألمانيا.