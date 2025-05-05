

فاطمة الورد (دبي)

أكد اللواء الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي في مصر، أهمية دور الاستثمارات النوعية للشركات الإماراتية في تطوير المشاريع السياحية والفندقية في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، والذي من المتوقع أن يُسهم في إحداث طفرة قوية لقطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الأفواج السياحية ومضاعفة إيرادات الدولة من السياحة وتوفير آلاف فرص العمل.

وقال فودة في تصريحات لـ«الاتحاد» خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم مؤخراً في دبي، إن توجه الحكومه المصرية في القطاع السياحي يركّز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وخاصة في مجال الضيافة، حيث تتطلع مصر لمضاعفة الطاقة الفندقية لمواكبة الطلب السياحي المتسارع والنمو الكبير في أعداد السياح، الذي لامس حاحز الـ16 مليون سائح العام الماضي، بإيرادات بلغت 15.3 مليار دولار، وتماشياً مع رؤية 2030، التي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بنهاية العقد الحالي.

خالد فودة: استثمارات نوعية للإمارات في القطاع السياحي المصري



وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع المستثمرين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لتوجيه استثمارات إلى القطاع السياحي والفندقي، لافتاً إلى التوجه نحو إنشاء مجموعة فنادق جديدة في منطقة الأهرامات ومحيط المتحف المصري الكبير، الذي سيتم افتتاحه في الثالث من يوليو المقبل، فضلاً عن خطط مقترحة لإعادة تأهيل عدد من مباني منطقة القاهرة الخديوية ومباني الوزارات، لتحويلها إلى فنادق سياحية، وذلك إلى جانب التوسعات الأخرى في المدن السياحية المختلفة وخاصة مدينة العلمين والساحل الشمالي.وأشار مستشار الرئيس المصري للتنمية المحلية إلى حرصه على التواجد بشكل متواصل في سوق السفر العربي، الذي يشكّل منصة عالمية مهمة للتواصل وبناء الشراكات والتعرف على أهم ما وصل إليه العالم في الجانب السياحي المستدام، تدعم المبادرات السياحية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحافظ على الهوية الثقافية والتراث.

وذكر أنه قام خلال مشاركته بالمعرض بمتابعة جهود التسويق لأهم المشاريع والأجندة السياحية المصرية القادمة، ومنها المتحف المصري الكبير، الذي سيفتتح في الثالث من يوليو المقبل، وإلى مدى تطور المشاريع السياحية المستدامة في مصر، ولإبرام عدد من الشراكات مع الدول المشاركة من أجل تبادل الخبرات في مجال السياحة خلال هذا المعرض.

وأكد فودة أن السياحة تشكّل قاطرة تقدم الاقتصاد في مصر، وإنها تتميز بثرائها وتنوعها مقارنة بالمقاصد السياحية لاحتوائها على أهم وأندر وأقدم آثار العالم، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا تتويج محافظة الأقصر في مصر بجائزة عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولي في العالم من قبل الاتحاد الأفريقي الآسيوي تزامناً مع اليوم العالمي للتراث، الذي أقرّته منظمة اليونسكو والموافق 18 أبريل من كل عام، مما يُبرز أهمية التراث في تعزيز الهوية الثقافية والتواصل بين الشعوب.