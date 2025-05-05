«إي آند» و«ديجيسيل» تعززان خدمات المكالمات الدولية في الأميركيتين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعتا «إي آند» و«ديجيسيل» عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز خدمات المكالمات الصوتية الدولية لمجموعة «ديجيسيل» في منطقة الأميركيتين.وستتولى «إي آند» بموجب هذه الشراكة دور الشريك الاستراتيجي لـ«ديجيسيل» في 24 سوقاً من أسواقها، حيث ستقوم بإدارة حركة المكالمات الدولية الواردة والصادرة، ما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات. تأتي هذه الشراكة بين كلٍ من «إي آند» و«ديجيسيل» لتعزز من التزامهما المشترك بحماية القطاع، وذلك من خلال نشر تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال ومنعه. وستمكن هذه المبادرة الاستراتيجية كلا الطرفين من الاستفادة من قدرات المتابعة اللحظية والتصدي الاستباقي للتهديدات، إضافةً إلى تطبيق بروتوكولات أمنية متقدمة، بما يضمن حماية العملاء ومشغلي الشبكات ونظام الاتصالات الأوسع.

وترسخ مجموعتا «إي آند» و«ديجيسيل» معياراً جديداً لإدارة حركة المكالمات الدولية وتعزيز مرونة القطاع في مواجهة عمليات الاحتيال، وذلك عبر دمج خبراتهما العالمية وريادتهما التقنية.ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء منظومة اتصالات أكثر مرونة وأماناً وموثوقية لقطاع الاتصالات. فمن خلال اتباع نهج مبتكر، تواصل «ديجيسيل» تطوير استراتيجيتها في قطاع مبيعات الجملة بما يتماشى مع التحولات المستمرة في القطاع، مثل تزايد استخدام تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت وتقنية VoLTE.

وستتيح هذه الشراكة لمجموعة «ديجي سيل» خفض تكاليفها وتبسيط استثماراتها في البنية التحتية وتعزيز مكانتها في السوق.

وقال نبيل بكوش، الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة «إي آند»: تتوافق شراكتنا مع مجموعة «ديجيسيل» مع استراتيجية وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعتنا، والرامية إلى توسيع حضورنا العالمي وتقديم خدمات صوتية متقدمة ومتطورة في الأسواق الدولية الرئيسة، ويعود الفضل في ذلك إلى خبراتنا الواسعة في توفير حلول المكالمات الدولية. ومع مواصلتنا لترسيخ مركزنا الاستراتيجي في ميامي كموقع محوري لنا في المنطقة، تأتي هذه الشراكة لتؤكد التزامنا بتقديم خدمات اتصالات عالية الجودة وآمنة ومبتكرة في منطقة الكاريبي والأميركيتين وخارجها.

نحن نعمل على وضع معايير جديدة لإدارة المكالمات الدولية ومكافحة الاحتيال، بما يضمن نمواً طويل الأمد وقابلية التوسع لكلا المجموعتين. «وبفضل خبراتها العميقة في قطاع الاتصالات والقدرات التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها، ستلعب «إي آند» دوراً محورياً في دعم طموحات «ديجيسيل» للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز مرونة العمليات، وضمان جاهزية خدمات المكالمات الدولية لتلبي التطلعات المستقبلية.من جهته، قال ليام دونيلي، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة «ديجيسيل»: «تتيح شراكتنا مع «إي آند» تعزيز كفاءتنا التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا. كما تفتح آفاقاً أوسع لتقديم تعاونات استراتيجية أخرى في كافة وحدات أعمالنا الدولية، ما يخلق قيمة مشتركة لكلا المجموعتين وللعملاء الذين نخدمهم»