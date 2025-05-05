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اقتصاد

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «جرانادا» في «بلووم ليفينج»

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «جرانادا» في «بلووم ليفينج»
5 مايو 2025 20:17

أبوظبي (الاتحاد)

  أعلنت شركة بلووم القابضة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشقق الفاخرة «جرانادا» ضمن «بلووم ليفينج»، في أبوظبي.

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واستناداً إلى الطلب الكبير الذي شهدته شقق المرحلة الأولى من «جرانادا» تنطلق مبيعات شقق المرحلة الثانية بأسعار تبدأ من 630 ألف درهم مع خطط دفع ميسرة بعد التسليم.
ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الثانية من «جرانادا» في الربع الأول من عام 2028، وتضم مجموعة من الشقق الواسعة والموزعة على ثمانية مبانٍ فاخرة يتألف كل منها من أربعة طوابق.
وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يأتي إطلاق المرحلة الثانية من (جرانادا) تبعاً للنجاح الذي حققته جميع مراحل مشروع (بلووم ليفينج) التي تم إطلاقها، ويشير الإقبال الكبير الذي شهدناه حتى الآن إلى الاهتمام الواسع بمفهوم المعيشة المجتمعية الفاخرة الذي نوفره، وكلنا ثقة بأن هذه المرحلة ستحقق نجاحاً مماثلاً».

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