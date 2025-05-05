20 % نمو أرباح «دو» خلال الربع الأول إلى 700 مليون درهم



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، والتي اتسمت بنمو قوي على مستوى الإيرادات والربحية، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7.4% على أساس سنوي نتيجة الأداء القوي في مجال خدمات الاتصالات والمجالات الأخرى التي تنشط فيها الشركة.

وشهدت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ارتفاعاً لافتاً بنسبة بلغت 15.0%، مدعومةً بتحسن مزيج الإيرادات والإدارة الفعالة للتكاليف، مما أدى إلى تسجيل هامش استثنائي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 47.4% وقد انعكس هذا الأداء القوي للعمليات التشغيلية على صافي أرباح الشركة الذي شهد ارتفاعاً قوياً بنسبة 19.8%، مما يشير الى استمرار الزخم القوي لعمليات الشركة وإدارتها الفعالة لمواردها المالية.واستمر الزخم القوي للعمليات التجارية مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 7.4% لتصل إلى 3.8 مليار درهم، مع نمو قوي في قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك والثابت، حيث تجاوز عدد مشتركي الهاتف المتحرك 9 ملايين مشترك.

وشهدت معدلات الربحية نمواً لافتاً حيث ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15.0% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 3.1 نقطة مئوية ليصل إلى 47.4%، وزاد صافي الربح بنسبة 19.8% ليبلغ 722 مليون درهم.

مركز بيانات

وتمكنت الشركة من إنجاز استراتيجي مهم يسعى الى تعزيز محفظة أعمال الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إبرام شراكة متميزة مع شركة مايكروسوفت لبناء مركز بيانات ضخم فائق النطاق في دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: بدأنا هذا العام بأداء قوي في الربع الأول، حيث تمكنا من تسجيل نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية الرئيسة، وأحرزنا تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر إيراداتنا، ويتجلى ذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية التي أبرمناها مع شركة مايكروسوفت لتشييد مركز بيانات ضخم فائق النطاق وقد مكنتنا البيئة الاقتصادية المرنة التي تتمتع بها دولة الإمارات، إلى جانب جودة الخدمات والمنتجات التي نقدمها، وقدرتنا على الاستجابة سريعاً للاحتياجات والمتطلبات المتطورة لمختلف فئات عملائنا، من تحقيق نمو قوي في قاعدة المشتركين، حيث تجاوز عدد مشتركي الهاتف المتحرك لدينا حاجز الـ 9 ملايين مشترك، كما سجّلت الإيرادات نمواً لافتاً بنسبة 7.4%.

وأضاف: نجحنا أيضاً في تحقيق توسع ملحوظ في هامش الأرباح، حيث شهد هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفاعاً قوياً ليبلغ 47.4%، فيما نما صافي الربح بنسبة 19.8%، وهو ما يعكس كفاءة تنفيذ خططنا الاستراتيجية ونجاحنا في إدارة التكاليف كما حافظت ميزانيتنا العمومية على قوتها، مدعومة بالتدفقات النقدية العالية وعودة نفقاتنا الرأسمالية في مجال تقنيات الاتصال إلى مستوياتها الطبيعية، ما يمنحنا القدرة على تعزيز توسعنا الاستراتيجي في قطاعات واعدة ذات إمكانات نمو عالية وقد عكست النتائج التي حققناها في الربع الأول توقعاتنا الإيجابية لأداء عملياتنا وثقتنا في الحفاظ على هذا الزخم القوي خلال العام الحالي.



قاعدة المشتركين

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الأول بنسبة 5.5% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الأول 475 ألف مشترك وواصلت شريحة مشتركي خدمات الدفع الآجل مساهمتها الحيوية كمحرك رئيس للنمو، حيث شهدت نمواً بنسبة 9.6% لتبلغ 1.8 مليون مشترك، مدفوعة بالطلب القوي في قطاع الأعمال نتيجة الخدمات والباقات المبتكرة التي طرحتها الشركة في السوق مثل عروض التجوال للمؤسسات كما شهدت شريحة الدفع المسبق نمواً بنسبة 4.5% لتصل إلى 7.3 مليون مشترك، بفضل الباقات المخصصة التي قدمتها الشركة.

وشهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 13.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 701,000 مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الأول 19 ألف مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين الجدد خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 85 ألفاً، مدفوعاً بالعروض والباقات المتميزة التي طرحتها الشركة مثل باقة الاتصال المنزلي الأساسية الجديدة، وباقة خدمات الاتصال اللاسلكي للمكاتب التي تتضمن حلولاً مدارة كما حافظت خدمة الإنترنت المنزلي اللاسلكي على زخمها وجاذبيتها للعملاء، مدعومةً بالعروض التي طرحتها علامة «فيرجن موبايل»، مع مواصلة تركيز عملياتنا التشغيلية والتجارية على توسيع نطاق التغطية في المناطق الواعدة على امتداد الدولة.