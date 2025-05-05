الإمارات تسجل أعلى سعة مقعدية «أوسطياً» في مايو الجاري

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستحوذ الإمارات على 33% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران في الشرق الأوسط في مايو الجاري، لتسجل أعلى سعة مقعدية بواقع 7.7 مليون مقعد، مقارنة مع 7.2 مليون مقعد في مايو من العام 2024، بنمو 6.6%، بينما بلغ إجمالي السعة المقعدية في الشرق الأوسط 23.4 مليون مقعد، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأشارت بيانات المؤسسة لشهر مايو الجاري، إلى استمرار مطار دبي الدولي في تسجيل أعلى سعة مقعدية، مقارنة بمطارات المنطقة، بواقع 5.19 مليون مقعد، مقارنة مع 5 ملايين مقعد في 2024، بنمو 3.7%، في وقت يتصدر مطارا «زايد الدولي» بأبوظبي و«الملك خالد الدولي» بالرياض في مايو نمو السعة المقعدية، حيث ارتفعت السعة المقعدية لمطار زايد الدولي إلى 1.57 مليون مقعد، مقارنة مع 1.39 مليون مقعد، بنمو 13.1%، في وقت ارتفعت السعة المقعدية لمطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى 2.1 مليون مقعد في مايو الجاري، بنمو13.2%، مقارنة مع 1.9 مليون مقعد في مايو العام 2024.

وتفصيلاً، تصدر مطار دبي الدولي إجمالي السعة المقعدية في مايو، يليه مطار الدوحة الدولي بواقع 2.63 مليون مقعد، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بواقع 2.35 مليون مقعد، يليه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 2.1 مليون مقعد، ثم يأتي مطار زايد الدولي بالمرتبة الخامسة بواقع 1.57 مليون مقعد.

وتفصيلاً حول بيانات دول المنطقة، تصدرت الإمارات السعة المقعدية في المنطقة في مايو بواقع 7.69 مليون مقعد، بنمو 6.6%، ثم المملكة العربية السعودية بواقع 6.87 مليون مقعد، بنمو 9.5%، مقارنة مع 6.27 مليون مقعد في مايو من العام الماضي، تليها قطر بواقع 2.6 مليون مقعد، بتراجع 1.6%، ثم إيران بواقع 1.3 مليون مقعد، بتراجع 11.7%، ثم الكويت بواقع 856 ألف مقعد، بتراجع 0.4%، ثم عُمان بواقع 786 ألف مقعد، بتراجع 1.6%، ثم البحرين بواقع 582.2 ألف مقعد بنمو 0.7%، يليها الأردن بواقع 537.7 ألف مقعد، بنمو 13.2%، ثم العراق بواقع 447.1 ألف مقعد، بتراجع 10.4%. وتتصدر طيران الإمارات شركات الطيران بالمنطقة بالسعة المقعدية لمايو الجاري بواقع 3.3 مليون مقعد، بنمو 4%، مقارنة بمايو من العام الماضي، في وقت سجلت «الاتحاد للطيران» نمواً بنسبة 18% في السعة المقعدية في مايو، بحيث سجلت 1.16 مليون مقعد.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، سجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات أداءً قياسياً خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10%، لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 134 مليون مسافر في عام 2023، وحقق الشحن الجوي نمواً ملحوظاً بنسبة 17.8%، ليصل إلى 4.36 مليون طن، مقارنة بـ3.7 مليون طن في العام الماضي، مما يعزّز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجال النقل الجوي.

وشهدت الحركة الجوية بالإمارات نمواً بنسبة 6.7 % في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.