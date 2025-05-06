الدولار يتراجع وسط تجدد التوتر التجاري

تراجع الدولار أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها على الاقتصاد.

وأصبحت عملات دول آسيا والمحيط الهادي المستفيد الرئيسي من تداعيات ذلك، وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 0.64935 دولار.

وأكد ترامب سياساته القائمة على الرسوم الجمركية خلال مقابلة أُجريت معه أمس الأحد، مضيفا أن الرسوم على الواردات الأميركية ستثري الأمريكيين في نهاية المطاف. وأعلن أمس عن فرض رسوم جديدة 100 بالمئة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.



وانخفض الدولار 0.73 بالمئة مقابل الين إلى 143.885. وتراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.50 بالمئة إلى 0.82255.

وارتفع اليوان في أحدث تداولات 0.12 بالمئة إلى 7.2014 للدولار.

وفي أوروبا، صعد اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.131600 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.21 بالمئة إلى 1.32950 دولار.