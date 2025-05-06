الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء إذ أدت المخاوف إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً، في حين يترقب المستثمرون أيضاً اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) القادم.



وبحلول الساعة 0224 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 3380.92 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب اثنين بالمئة إلى 3389.90 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 32.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 945.75 دولار.