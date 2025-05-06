639 مليون درهم أرباح "أدنوك للتوزيع" بنمو 16% في الربع الأول

أعلنت اليوم "أدنوك للتوزيع"، تحقيق أعلى أرباح للربع الأول من العام قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وكميات الوقود ، حيث سجلت نمواً مضاعفًا في الأرباح على أساس سنوي بفضل أدائها التشغيلي القوي.



وحققت "أدنوك للتوزيع" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 أداءً مالياً فاق توقعات المحللين، حيث شهد صافي أرباح الشركة زيادة بنسبة 16%، على أساس سنوي ليصل إلى 639 مليون درهم "174 مليون دولار".





كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% لتصل إلى 1.01 مليار درهم "275 مليون دولار"، في حين سجلت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 13% حيث بلغت 904 ملايين درهم "246 مليون دولار".

جاءت هذه النتائج مدفوعةً بالنمو في قطاعي الوقود، والتجزئة لغير الوقود، وتركيز الشركة على تحقيق النمو المستدام وخفض التكاليف.

كما أضافت "أدنوك للتوزيع" 20 محطة خدمة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 915 محطة، مقارنةً بـ 846 محطة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يؤكد التزام الشركة بتحقيق هدفها المُتمثل في إضافة 40 إلى 50 محطة جديدة بنهاية عام 2025.

وجاء هذا التوسع مدفوعاً بتركيز "أدنوك للتوزيع" على سوق قطاع تجزئة الوقود الكبير والمتنامي في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت الشركة من التوسُّع بشكل سريع لتلبية الطلب المتزايد، مع خفض المصاريف الرأسمالية عبر تبني نموذج الأعمال الذكي المتمثل في "المحطة المملوكة للوكيل، وتديرها الشركة".





وخلال الربع الأول من العام، تعاقدت "أدنوك للتوزيع" على إضافة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية، ليصل إجمالي عدد المحطات في المملكة إلى 115 محطة خدمة، بزيادة قدرها 67% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.



وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، إن النتائج التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد التزامها الراسخ بالنمو، إلى جانب تقديم حلول مُبتكرة ومستدامة لعملائها، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على خلق قيمة طويلة الأمد لمساهميها.

وأشار إلى أن نتائج الربع الأول من عام 2025 تسلّط الضوء على النمو القوي الذي حققته الشركة بنسبة 11% في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16%، ما يؤكد التقدم الذي أحرزته "أدنوك للتوزيع" في تنفيذ إستراتيجيتها الخمسية للنمو 2024-2028، والتزامها بالتميُّز التشغيلي.

وأضاف أنه وبينما تواصل أدنوك للتوزيع توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها وتعزيز قدراتها من خلال إضافة محطات جديدة والارتقاء بتجربة العملاء، ستستمر بالاستفادة من الفرص المستقبلية وصياغة معايير جديدة في قطاعي التنقّل وتجارة التجزئة.

وسجلت الشركة أعلى مستوى لمبيعات الوقود في تاريخها خلال الربع الأول من عام 2025 والتي وصلت إلى 3.7 مليار لتر، بفضل نمو حصتها السوقية والطلب المُتزايد، والتوسع في شبكة محطاتها في الإمارات والسعودية ومصر.

وتواصل تجارة التجزئة لغير الوقود تعزيز دورها كمحرّك رئيس للنمو، متفوقة على نسبة نمو قطاع وقود التجزئة، لتقوم بدور فاعل في تمكين "أدنوك للتوزيع" من تحقيق أقصى قيمة من أصولها.

كما وصل عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك الذي يعد أكبر برنامج ولاء عملاء في الدولة إلى 2.4 مليون عضو، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي.

كما وسّعت الشركة بشكل كبير، شبكة "E2GO" التابعة لها والخاصة بشحن المركبات الكهربائية.

ففي الربع الأول من عام 2025، أضافت الشركة 63 نقطة شحن جديدة سريعة وفائقة السرعة، ليصل إجمالي النقاط المُثبتة في جميع أنحاء الإمارات إلى 283 نقطة شحن، ما يُمثل زيادة بنسبة ثلاثة أضعاف.

ويساهم هذا التوسع في وضع الشركة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بإضافة 100 نقطة شحن جديدة بنهاية عام 2025، تماشياً مع التزامها بتوسيع شبكة نقاط الشحن لتصل إلى أكثر من 500 نقطة بحلول عام 2028.