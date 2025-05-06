"أدنوك" تستكمل بنجاح أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

استكملت شركة "أدنوك مربان سكوك ليمتد"، "الشركة المُصدِرة"، بنجاح إطلاق إصدارها الأول من شهادات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض التمويل بالاستدانة من أسواق المال العالمية ("الصكوك")، وذلك ضمن برنامجها للصكوك الدولية ("البرنامج").



وتعد شركة "أدنوك مربان آر إس سي المحدودة" ("أدنوك مربان") المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع "أدنوك" الجهة الملتزِمة بالصكوك والشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة "أدنوك".

وتم إصدار الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، وبمعدل ربح سنوي نسبته 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.

وشهد الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، مما يؤكد ثقة السوق في الجودة الائتمانية الاستثنائية لشركة "أدنوك" واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.

وتم تسعير الإصدار بنجاح في 28 أبريل 2025 عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار والتي تمتد فترة استحقاقها لعشر سنوات.

ويمثل هذا الإصدار الناجح فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ أدنوك وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات أدنوك مربان العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل "التمويل الأخضر" التي تم توقيعها في يونيو 2024.

وستستخدم مجموعة "أدنوك" صافي عائدات إصدار الصكوك في أغراض عامة للشركة.





وحصلت أدنوك مربان على تصنيف "Aa2" من موديز لخدمات المستثمرين ("موديز") وتصنيف "AA" من ستاندرد آند بورز، وتصنيف "AA" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ("فيتش") وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمساهم شركة أدنوك (حكومة إمارة أبوظبي).

وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي "Aa2" من موديز وتصنيف "AA" من وكالة فيتش.

وقام "ستاندرد تشارترد" منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك.



وقام كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "أبوظبي الأول" بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.



كما تولى كل من بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي التجاري"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"مورغان ستانلي" مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من "بيتك كابيتال"، ومصرف "الشارقة الإسلامي"، وشركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" (إس إم بي سي)، و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.