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اقتصاد

«مدن» تطلق مشروع «نوايف فيلج» في جزيرة الحديريات

«مدن» تطلق مشروع «نوايف فيلج» في جزيرة الحديريات
6 مايو 2025 15:42

 


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «مدن» إطلاق المشروع السكني الجديد «نوايف فيلج»، وهو أول مجتمع سكني لوحدات الـ «تاون هاوس» الفاخرة في جزيرة الحديريات بأبوظبي.
ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، تتضمن 378 وحدة سكنية من وحدات الـ «تاون هاوس» الفاخرة، والمكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، وجميعها متاحة للتملك الحر.
وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: يأتي إطلاق مشروع «نوايف فيلج»، الذي يعد جزءاً أساسياً من المخطط الرئيس لمشروع الحديريات، تماشياً مع رؤية المجموعة الرامية إلى رسم معالم المشهد الحضري في إمارة أبوظبي، ما يعزز مكانة الإمارة نموذجاً رائداً ومبتكراً في مجال التطوير الحضري.
من جانبه، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي، مدن العقارية: يعكس إطلاق مشروع «نوايف فيلج» خطط «مدن» الطموحة لمواصلة تطوير مجتمعات سكنية استثنائية في إمارة أبوظبي.

شركة مدن
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