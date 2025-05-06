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جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» يستضيف وفداً من أبوظبي

جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» يستضيف وفداً من أبوظبي
6 مايو 2025 16:56


أوساكا، اليابان (الاتحاد)
قام وفد رفيع المستوى من أبوظبي، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بزيارة جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، حيث تفقد الوفد الجناح، الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير».
وضمّ الوفد عدداً من كبار المسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وأبوظبي العالمي ِADGM، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومطارات أبوظبي، وأدنوك،، وكيزاد، وHub71، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. 
ورحّب شهاب أحمد الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الدولة في إكسبو 2025 أوساكا، بالوفد الزائر ورافقهم خلال جولتهم التعريفية في أرجاء الجناح. 
وقال شهاب الفهيم: سعدنا باستقبال هذا الوفد الرفيع في جناح دولة الإمارات، حيث يعكس حضورهم الدور المحوري للجناح كمنصة للتواصل والتعاون عبر مختلف المجالات، وأضاف: تُجسد هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات واليابان، والمبنية على الاحترام المتبادل، والقيم المشتركة، والرؤية الموحدة نحو التقدّم والازدهار المشترك.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: يُجسّد جناح دولة الإمارات سرداً مُلهماً لهويتنا ومبادئنا، فهو يعبّر عن قيمنا الراسخة، وطموحنا في الريادة من خلال الابتكار، وإيماننا بقوة التعاون والشراكة، كما يمثل انعكاساً حيّاً لدور الإمارات بوصفها منصة عالمية للحوار ومحرّكاً فاعلاً لمسيرة التقدّم. 
وخلال الزيارة، قاد سفراء الجناح الشباب الوفدَ الزائر في جولة تفاعلية، استعرضوا خلالها محطات من رحلة دولة الإمارات، وسلّطوا الضوء على عدد من الشخصيات والمشاريع التي تُسهم في رسم ملامح المستقبل.
كما زار الوفد، خلال وجوده في المعرض، جناح الرعاية الصحية في أوساكا، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز الشراكات الدولية لدفع عجلة التقدّم في مجالات الرعاية الصحية والابتكار. 
وسيتوجّه الوفد، بعد زيارته لأوساكا، إلى العاصمة طوكيو للمشاركة في الدورة الـ11 لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي وملتقى أبوظبي- اليابان للأعمال، ومنتدى أبوظبي للاستثمار، المزمع عقدها يومي 8 و9 مايو الجاري، بما يُسهم في الارتقاء بالروابط العميقة بين دولة الإمارات واليابان، عبر طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

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