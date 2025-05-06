2.44 مليار درهم استثمارات «هيئة الإنماء الزراعي» في 45 شركة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف التقرير السنوي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عن نجاح الهيئة في تبني وتطبيق خطة استراتيجية متطورة، استهدفت تحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية، مع التركيز على تحقيق التوازن والتنوع القطاعي والجغرافي وفقاً لاستراتيجيات الأمن الغذائي العربي.

وقال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة إن أداء عام 2024 يشهد على فعالية المبادرات، التي تبنتها الهيئة، وفق الخطة الاستراتيجية 2024 - 2026، والتي تركّز على الانضباط المالي، والكفاءة التشغيلية، وتحسين استخدام الموارد.

وأضاف أنه تم خلال هذا العام اعتماد وتطبيق منهجية إدارة الحوكمة المؤسسية وفق مواصفة الأيزو 37000 للحوكمة المؤسسية، وذلك بهدف ضمان فعالية نظام الحوكمة وتعزيز المساءلة والشفافية، وضمان فعالية وكفاءة عمليات الهيئة، واستغلال مواردها وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المرسومة لها.

وأوضح الدكتور الزعابي أن الهيئة تمكّنت من تعزيز الحوكمة المالية وفق المستهدفات الموضوعة، وذلك عبر تبني نهج الرقابة الصارمة على التكاليف، وتحسين حفظ السجلات، وترشيد النفقات العامة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال الاستثمار، بهدف تعظيم العائد على الاستثمارات وتعزيز الاستدامة في مواردها المالية.

وتوجّه الزعابي بالشكر لمجلس المساهمين من الدول العربية بالهيئة، وجدّد التأكيد على عزم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وسعيها المستمر لإطلاق مشاريع جديدة في عدة دول عربية، مما يعكس ثقتها في آفاق النمو المستقبلي والتزامها بتحقيق تنمية مستدامة للمساهمين.

وكان «مجلس المساهمين» بالهيئة قد أقر خلال اجتماعه الأخير التقرير السنوي للهيئة عن العام 2024، الذي تضمن استعراضاً شاملًا لأداء الهيئة ومشروعاتها في الدول العربية، مسلطاً الضوء على مساهماتها النوعية في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العالم العربي.

وأكد التقرير أن الأداء المتميز خلال عام 2024 يعكس النهج المنضبط في إدارة التكاليف ويدعم المهام المنوطة بها وفي مقدمتها المساهمة الفعّالة في سد الفجوة الغذائية للسلع الأساسية، حيث ارتفع عدد الشركات الزراعية التي تساهم فيها الهيئة بنهاية عام 2024 إلى نحو 45 شركة. وتتوزع هذه الشركات على أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع الغذائي، والإنتاج الحيواني، والإنتاج النباتي، والخدمات الزراعية، كما يبلغ إجمالي استثمارات الهيئة في هذه الشركات نحو 664 مليون دولار ما يعادل 2.44 مليار درهم.وعرض التقرير ما شهده العام 2024 من إنجازات أخرى على صعيد تطوير العمل في الهيئة من أبرزها تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال الاستثمار، وتعظيم العائد على الاستثمار، وتعزيز الاستدامة في الموارد المالية وفقاً لما تضمنته الخطة الاستراتيجية الجديدة.

وأشار التقرير إلى ما حققته الهيئة على صعيد تعزيز دورها التنموي من خلال السعي إلى إطلاق مشاريع زراعية جديدة في عدد من الدول العربية، والقيام بعقد اجتماعات مع صانعي القرار في مجال اختصاص الهيئة لتحقيق الرؤية والتنسيق الاستراتيجي مع الدول الممثلة في مجلس المساهمين، والارتقاء بإدارة الحوكمة المؤسسية من خلال توظيف أفضل المعايير والممارسات في التدقيق والمخاطر والامتثال.