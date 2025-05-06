الأربعاء 7 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دناتا» تضيف 800 آلية في 2025 بتكلفة 404 ملايين درهم

«دناتا» تضيف 800 آلية في 2025 بتكلفة 404 ملايين درهم
7 مايو 2025 03:00

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية في أذربيجان
الأردن: ضرورة وقف إطلاق النار فوراً واستئناف دخول المساعدات

أعلنت «دناتا لخدمات الطيران والسفر» خططها لضم 800 وحدة جديدة من معدات الدعم الأرضي، عبر شبكتها العالمية، في عام 2025.
وتعد هذه الخطة، التي تقدر قيمتها بـ 110 ملايين دولار ما يعادل 403.7 مليون درهم، جزءاً من الاستراتيجية الاستثمارية واسعة النطاق التي تنفذها دناتا، لتعزيز أدائها التشغيلي وخفض الانبعاثات في مختلف عملياتها.
وستتسلم دناتا المعدات الجديدة، بموجب عقود عالمية طويلة الأجل قيمتها الإجمالية 210 ملايين دولار، تم إبرامها مع شركات تصنيع عالمية في عام 2024، بهدف ضمان حصولها على إمدادات ثابتة من المعدات المتطورة منخفضة الانبعاثات لدعم أهدافها الطموحة للنمو والاستدامة.
وسيتم ضم الـ 800 وحدة جديدة إلى عمليات دناتا في 10 دول، وبشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، تماشياً مع التوسع التشغيلي القوي لعمليات دناتا في هذه الأسواق العام الحالي.

دناتا
الطيران
السفر
الإمارات
البرازيل
إيطاليا
الولايات المتحدة
سنغافورة
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 18:59
صقر غباش خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية في أذربيجان
7 مايو 2025
امرأة تواسي أخرى فقدت عائلتها جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تحمله
7 مايو 2025
طفلتان فلسطينيتان نازحتان في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فلسطين تطالب بتحرك دولي إزاء دعوات لقصف مخازن الغذاء بغزة
7 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©