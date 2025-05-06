«دناتا» تضيف 800 آلية في 2025 بتكلفة 404 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دناتا لخدمات الطيران والسفر» خططها لضم 800 وحدة جديدة من معدات الدعم الأرضي، عبر شبكتها العالمية، في عام 2025.

وتعد هذه الخطة، التي تقدر قيمتها بـ 110 ملايين دولار ما يعادل 403.7 مليون درهم، جزءاً من الاستراتيجية الاستثمارية واسعة النطاق التي تنفذها دناتا، لتعزيز أدائها التشغيلي وخفض الانبعاثات في مختلف عملياتها.

وستتسلم دناتا المعدات الجديدة، بموجب عقود عالمية طويلة الأجل قيمتها الإجمالية 210 ملايين دولار، تم إبرامها مع شركات تصنيع عالمية في عام 2024، بهدف ضمان حصولها على إمدادات ثابتة من المعدات المتطورة منخفضة الانبعاثات لدعم أهدافها الطموحة للنمو والاستدامة.

وسيتم ضم الـ 800 وحدة جديدة إلى عمليات دناتا في 10 دول، وبشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، تماشياً مع التوسع التشغيلي القوي لعمليات دناتا في هذه الأسواق العام الحالي.