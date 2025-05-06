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اقتصاد

«الأوراق المالية والسلع»: 300 ألف درهم غرامات على مستثمر وشركتين مرخصتين

«الأوراق المالية والسلع»: 300 ألف درهم غرامات على مستثمر وشركتين مرخصتين
7 مايو 2025 03:00

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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فرضت «هيئة الأوراق المالية والسلع» غرامات مالية بقيمة 300 ألف درهم على أحد المستثمرين وشركتين مرخصتين بواقع 100 ألف درهم لكل منهم، مع معاقبة موظف في شركة مرخصة بإلغاء الموافقة الصادرة له للعمل كمدير ترويج، نتيجة مخالفة أنظمة الهيئة. 
وفرضت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم على أحد المستثمرين بسبب قيامه بإجراء عدد من العمليات الاستباقية على تداولات مستثمر آخر لتحقيق أرباح من فروقات الأسعار، الأمر الذي شكل مخالفة لأحكام المادة (17) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وعاقبت الهيئة موظفاً لدى إحدى الشركات المرخصة من قبل الهيئة بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة للموظف كـ «مدير ترويج»، بعد قيامه بارتكاب مخالفة غش أثناء إجرائه لاختبار «الأنظمة واللوائح المالية في دولة الإمارات»، الأمر الذي شكل إخلالاً بشروط ومبادئ الترخيص المحددة قانوناً، والتي ترتكز على الكفاءة والنزاهة، وفقاً للمادة (3) والمادة (4) من الفصل السادس من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13) لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع.   وفيما يخص الشركات المرخصة، فقد غرمت هيئة الأوراق المالية والسلع، كلاً من شركة مونديال دبي، وشركة مستشارو الاستثمار العائد المطلق (أريا) المحدودة (فرع دبي) بغرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم لكل منها، بسبب عدم قيام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير المالي المرحلي (ربع سنوي) المراجع من مدقق الحسابات الخارجي عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2024، وذلك وفقاً للمدة القانونية المحددة، الأمر الذي شكل مخالفة لأحكام المادة (1/7) من الفصل الخامس من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع.

هيئة الأوراق المالية والسلع
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