«إيدج» شريك قطاعي لـ «اصنع في الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «أدنيك» عن اختيار مجموعة «إيدج» لتكون الشريك القطاعي للتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، والصناعة 4.0 ضمن فعالية «اصنع في الإمارات 2025».

ويُعد الحدث منصة رائدة لأحدث التطورات الصناعية والتعاون واستكشاف فرص الاستثمار في القطاع بما يرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي والاستثمار .

وأكد حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أهمية هذه الشراكة، حيث تُعد إيدج شريكاً استراتيجياً ذا قيمة، ونحن فخورون بتعزيز هذا التعاون من خلال «اصنع في الإمارات 2025.

وأضاف: تتلاقى رؤية إيدج مع طموحاتنا في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتصنيع المتقدم والتقنيات المستقبلية.

من جانبه، قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في «إيدج»: تعكس هذه الشراكة التكامل الإستراتيجي بين خبرات إيدج في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية دولة الإمارات لبناء قطاع صناعي قوي ومكتفٍ ذاتيًا. ومن خلال تعاوننا مع «اصنع في الإمارات»، نطمح إلى تطوير منظومة متكاملة تعزز الابتكار وتدعم نمو التصنيع.