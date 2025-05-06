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اقتصاد

أحمد بن سعيد: دبي ترسم ملامح مستقبل النقل الجوي

أحمد بن سعيد خلال جولته بالمعرض (تصوير: حسن رئيسي)
7 مايو 2025 03:01

دبي (الاتحاد)

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض المطارات، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة دولية واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وخبراء صناعة الطيران ومشغلي المطارات ومزودي الحلول التقنية والخدمات اللوجستية.
وتستقطب الدورة الحالية أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 30 دولة، وأكثر من 140 جهة عارضة من 22 دولة.
وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بجولة في أجنحة المعرض، يرافقه عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الطيران، حيث اطّلع سموه على أبرز التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تُعرض ضمن فعاليات المعرض، وتشمل أنظمة رقمية متطورة ومعدات أرضية كهربائية.
وأعرب سموه، عن اعتزازه بما يشهده قطاع الطيران في دولة الإمارات من تطورات نوعية، قائلاً: يشهد قطاع الطيران في دبي مساراً متصاعداً بفضل التوسعات الاستراتيجية في البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات، ويواصل كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي في دبي الاضطلاع بدور محوري في رسم ملامح مستقبل السفر الجوي خلال العقود المقبلة.
وأضاف سموه: منذ انطلاقه عام 2001، رسّخ معرض المطارات مكانته منصة دولية مرموقة تُعنى بصناعة الطيران، وإنني على ثقة بأن هذه النسخة الرابعة والعشرين ستُسهم في دعم نمو قطاع الطيران في المنطقة، وأتطلع إلى رؤية المزيد من النجاحات في نسخة اليوبيل الفضي للمعرض عام 2026 .

أحمد بن سعيد
دبي
النقل الجوي
معرض المطارات
هيئة دبي للطيران المدني
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